Харьков готовится к самой тяжелой зиме: Терехов рассказал, как город укрепляет энергосистему

Харьков переживает постоянные обстрелы, но продолжает восстанавливать инфраструктуру и готовиться к самой сложной зиме с начала войны. Город строит автономную систему энергообеспечения, чтобы защититься от последствий атак на ТЭЦ и подстанции.

Об этом рассказал Мэр Харькова Игорь Терехов во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Терехов рассказал о подготовке Харькова к холодам

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что из-за массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре эта зима станет самой тяжелой для города с начала полномасштабной войны. Харьков уже несколько недель работает в режиме повышенной готовности. Из-за регулярных ракетных ударов и дронов-камикадзе энергетики и коммунальные службы работают круглосуточно, восстанавливая поврежденные объекты буквально через часы после попаданий. По словам Терехова, за последнее время враг уничтожил три трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электричеством большие районы города.

"Мы ежедневно и каждую ночь ремонтируем все, что повреждено, буквально в режиме круглосуточной готовности. Энергетики "Облэнерго" и коммунальные службы работают как одна команда — без выходных, без передышки. Именно благодаря их слаженной работе город продолжает жить", — подчеркнул мэр.

Он отметил, что главный акцент — на усилении устойчивости критической инфраструктуры. В городе уже устанавливают современные газовые генераторы, когенерационные установки, дизельные блоки и модульные котельные в разных районах, чтобы обеспечить резервное тепло.

Создание "Энергетического острова"

Одним из ключевых проектов подготовки к зиме стала инициатива "Энергетический остров". Это система децентрализованного энергообеспечения, которая позволит Харькову производить собственную энергию независимо от основных магистралей. По словам Терехова, это станет гарантией того, что даже в случае полного блэкаута город не останется без света и тепла.

Проект предусматривает строительство автономных энергетических узлов в каждом районе. Они будут иметь собственные мини-котельные, генераторы, запасы топлива и системы автоматического переключения питания. Такой подход позволит поддерживать работу больниц, школ, водоканалов и теплопунктов даже в случае длительных атак.

Подземные школы, коммунальные резервы и международная помощь

Параллельно с энергетическими проектами Харьков продолжает развитие подземных школ, где дети могут учиться в условиях безопасности даже во время обстрелов. Такие объекты оснащены автономными системами вентиляции, освещения, отопления и связи. Город создает резерв материалов и техники для оперативного ремонта сетей. В специальных складах накоплено более 200 километров временных труб, десятки насосов и запасных частей для теплосетей.

Мэр также поблагодарил международных партнеров, которые помогают городу оборудованием, техникой и средствами.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов 6 октября сообщил об одних из самых мощных российских ударов по энергетической инфраструктуре города.

Ранее мы также информировали, что поздно вечером 6 октября российские войска массированно атаковали Харьков дронами, в городе прогремело около двух десятков взрывов, после чего вспыхнули пожары.