Дітей вчитимуть евакуюватися: як проходитиме офлайн навчання на Харківщині

Класна кімната у шкільному бомбосховищи в одній зі шкіл. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування, які є засновниками цих закладів.

Про це повідомила працівниця пресслужби обласної військової адміністрації Юлія Шупенко з посиланням на начальника ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також:

Офлайн навчання

Обов’язкова умова для старту офлайн-навчання — наявність у закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення тощо. У закладах освіти по всій області 502 укриття, у Харкові найпростіших укриттів у садках — 80, і в школах — 131. Їх перевірятиме спільна комісія ДСНС та ХОВА.

Батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату освіти. Ймовірно, процес буде змішаним: коли частина класу навчається офлайн, а решта вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття. Це мають вирішувати на місцях, враховуючи також думки батьків.

Щодо швидкості евакуації дітей до укриттів, громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, залежно від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо.

Для дітей проводитимуть тренування, щоб відпрацювати процес переміщення в укриття до автоматизму. В укриттях облаштовують класи, щоб діти могли там продовжувати уроки. Такі приклади вже є, зокрема у Харкові — в обласному ліцеї-інтернаті "Обдарованість", та в Пісочинській громаді.

Нагадаємо, що рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти ухвалили на засіданні Ради оборони області. Воно стосується дошкільної, шкільної, фахової, передвищої та вищої освіти.

Також ми писали про те, що у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище.