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Как будет проходить офлайн-обучение в Харьковской области: в ОВА рассказали об особенностях

7 июля 2023 16:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Детей будут учить эвакуироваться: как будет проходить офлайн обучение на Харьковщине
Классная комната в школьном бомбоубежище в одной из школ. Фото: Синица Александр / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Совет обороны разрешил начать традиционную учебу. Но окончательное решение принимают учебные заведения и органы местного самоуправления, являющиеся учредителями этих учреждений.

Об этом сообщила сотрудница прессслужбы областной военной администрации Юлия Шупенко со ссылкой на начальника ОВА Олега Синегубова.

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Обязательное условие для старта офлайн-обучения — наличие в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и т.д. В учебных заведениях по всей области 502 укрытия, в Харькове простейших укрытий в садах 80 и в школах 131. Их будет проверять совместная комиссия ГСЧС и ХОВА.

Родителям предложат написать заявление о желаемом формате образования. Вероятно, процесс будет смешанным: когда часть класса обучается оффлайну, а остальные дома онлайн. Или возможно, что офлайн будут проводить только практические занятия. Это должно решаться на местах, учитывая также мнения родителей.

Относительно скорости эвакуации детей к укрытиям, общины должны принимать решения, консультироваться с военными на местах, в зависимости от ситуации в общине, приближенности к границе и т.д.

Для детей будут проводить тренировки, чтобы отработать процесс перемещения в укрытие к автоматизму. В укрытиях обустраивают классы, чтобы дети могли там продолжать уроки. Такие примеры уже есть, в частности, в Харькове — в областном лицее-интернате "Одаренность" и в Песочинской общине.

Напомним, что решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны области . Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

Также мы писали о том, что в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище.

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