Детей будут учить эвакуироваться: как будет проходить офлайн обучение на Харьковщине

Как будет проходить офлайн-обучение в Харьковской области: в ОВА рассказали об особенностях
Совет обороны разрешил начать традиционную учебу. Но окончательное решение принимают учебные заведения и органы местного самоуправления, являющиеся учредителями этих учреждений.
Об этом сообщила сотрудница прессслужбы областной военной администрации Юлия Шупенко со ссылкой на начальника ОВА Олега Синегубова.
Оффлайн обучение
Обязательное условие для старта офлайн-обучения — наличие в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовность системы оповещения и т.д. В учебных заведениях по всей области 502 укрытия, в Харькове простейших укрытий в садах 80 и в школах 131. Их будет проверять совместная комиссия ГСЧС и ХОВА.
Родителям предложат написать заявление о желаемом формате образования. Вероятно, процесс будет смешанным: когда часть класса обучается оффлайну, а остальные дома онлайн. Или возможно, что офлайн будут проводить только практические занятия. Это должно решаться на местах, учитывая также мнения родителей.
Относительно скорости эвакуации детей к укрытиям, общины должны принимать решения, консультироваться с военными на местах, в зависимости от ситуации в общине, приближенности к границе и т.д.
Для детей будут проводить тренировки, чтобы отработать процесс перемещения в укрытие к автоматизму. В укрытиях обустраивают классы, чтобы дети могли там продолжать уроки. Такие примеры уже есть, в частности, в Харькове — в областном лицее-интернате "Одаренность" и в Песочинской общине.
Напомним, что решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях приняли на заседании Совета обороны области . Оно касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.
Также мы писали о том, что в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище.