Как в Харькове будут работать церкви на Пасху: объяснение обладминистрации
В Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа. Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время брифинга.
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Ограничения во время празднования Пасхи
Сейчас комендантский час в Харькове начинается в 23:00 и заканчивается в 5:00. По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, изменить ее не позволяет военная обстановка. В церквях на пасхальные праздники пройдут службы. Но посещать их во время комендантского часа нельзя.
"Что касается богослужений, то решили обратить внимание и провести разъяснительную работу по выполнению условий комендантского часа. Она сохраняется с 23:00 до 05:00", — сказал Синегубов.
Также в Харьковской области во время Пасхальных праздников для посещения будут закрыты кладбища, так как они могут быть заминированы.
"Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. По меньшей мере, половина региона считается потенциально опасной, поскольку может быть заминирована", — рассказал глава Харьковской ОВА.
Власти обещают в ближайшее время опубликовать список закрытых кладбищ. В частности, из-за минной опасности сейчас запрещено посещать Харьковское городское кладбище №17.
Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях.
В частности, в Купянске на взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных травм пострадавший погиб.