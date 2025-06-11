Атака Шахедами на Харків 11 червня — фото наслідків

Наслідки російської дронової атаки по Харкову в ніч проти 11 червня. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 11 червня Харків зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами-камікадзе. Росія завдала удару 17 ударними безпілотниками типу "Шахед", націленими на мирні райони міста. Під вогнем опинилися Слобідський та Основʼянський райони.

Новини.LIVE покаже, що сталося з одним із житлових будинків, який опинився під атакою дронів.

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За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова російські дрони влучили в житлові багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства, дитячі майданчики та громадський транспорт.

Руїни будинки. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ударів зафіксовано масштабні руйнування — були пожежі в кількох країнах, горіли автівки, зруйновані дахи та розбиті вікна.

Вибиті вікна та руїни. Фото: Новини.LIVE

Іграшка, яку вибухом викинуло з будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждали також тролейбуси, контактна мережа та низка об’єктів комунальної і виробничої інфраструктури. Усі обстріляні цілі не мали жодного стосунку до військової інфраструктури.

Обвал даху. Фото: Новини.LIVE

Скільки у Харкові постраждало людей внаслідок атаки БпЛА

За останніми даними, внаслідок удару загинули троє людей, ще 60 — зазнали поранень.

Госпіталізовано 11 осіб, серед них — троє дітей віком 2, 13 і 15 років, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Під завалами одного з будинків, куди влучив дрон, ще може залишатися літня жінка. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки удару. До роботи залучені психологи, медики, поліція, комунальні служби та волонтери.

Вибухи у Харкові лунали з 00:31 до 00:40 — виникли сильні пожежі внаслідок російських атак.

Нагадаємо, речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко розповів всі подробиці про наслідки атаки Росії по Харкову та де досі не погасили пожежі.