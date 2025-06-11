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Головна Харків Який вигляд має будинок у Харкові, що атакував дрон РФ — фото

Який вигляд має будинок у Харкові, що атакував дрон РФ — фото

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Дата публікації: 11 червня 2025 11:22
Атака Шахедами на Харків 11 червня — фото наслідків
Наслідки російської дронової атаки по Харкову в ніч проти 11 червня. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 11 червня Харків зазнав однієї з наймасштабніших атак дронами-камікадзе. Росія завдала удару 17 ударними безпілотниками типу "Шахед", націленими на мирні райони міста. Під вогнем опинилися Слобідський та Основʼянський райони.

Новини.LIVE покаже, що сталося з одним із житлових будинків, який опинився під атакою дронів.

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Росія атакувала у Харкові багатоповерхівки та інші цивільні об'єкти

За повідомленням мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова російські дрони влучили в житлові багатоповерхівки, приватні будинки, підприємства, дитячі майданчики та громадський транспорт.

Харків 11 червня
Руїни будинки. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок ударів зафіксовано масштабні руйнування — були пожежі в кількох країнах, горіли автівки, зруйновані дахи та розбиті вікна.

Харків наслідки атаки дронів
Вибиті вікна та руїни. Фото: Новини.LIVE
Харків удар дронів
Іграшка, яку вибухом викинуло з будинку. Фото: Новини.LIVE

Постраждали також тролейбуси, контактна мережа та низка об’єктів комунальної і виробничої інфраструктури. Усі обстріляні цілі не мали жодного стосунку до військової інфраструктури.

Харків наслідки удару БпЛА
Обвал даху. Фото: Новини.LIVE

Скільки у Харкові постраждало людей внаслідок атаки БпЛА

За останніми даними, внаслідок удару загинули троє людей, ще 60 — зазнали поранень. 

Госпіталізовано 11 осіб, серед них — троє дітей віком 2, 13 і 15 років, стан яких лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Під завалами одного з будинків, куди влучив дрон, ще може залишатися літня жінка. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки удару. До роботи залучені психологи, медики, поліція, комунальні служби та волонтери.

Вибухи у Харкові лунали з 00:31 до 00:40 — виникли сильні пожежі внаслідок російських атак. 

Нагадаємо, речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко розповів всі подробиці про наслідки атаки Росії по Харкову та де досі не погасили пожежі

Харків пожежа безпілотники дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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