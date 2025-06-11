Слобідський та Основ’янський райони Харкова зазнали дронової атаки

Руїни будинку в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 11 червня Харків знову став мішенню масованої атаки з боку Росії. Російські війська застосували дрони-камікадзе, які поцілили у житлові квартали Слобідського та Основ’янського районів міста.

Про це повідомив речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала житлові квартали в Харкові

Серед пошкоджених об’єктів — двоповерхові та п’ятиповерхові житлові будинки, приватні садиби, дитячі майданчики, цивільне підприємство, гаражі та автомобілі.

За словами Василенка, атака мала масштабні наслідки — зафіксовано щонайменше 12 точок влучань і вісім пожеж. На місце події оперативно прибули рятувальники, поліція, медики, волонтери та комунальні служби.

Рятувальники кинули всі сили на евакуацію мешканців постраждалих будинків, гасінню пожеж і розбори завалів. Станом на ранок сім із восьми пожеж було повністю ліквідовано. Найбільша пожежа наразі триває на території пошкодженого підприємства, її площа сягає близько трьох тисяч квадратних метрів. Там досі працюють рятувальники.

До ліквідації наслідків удару залучені також піротехніки, кінологи й психологи ДСНС. Останні надають допомогу постраждалим.

Відомо, що двоє людей загинули просто у своїх домівках. Ще 60 осіб отримали поранення, серед них є дев'ятеро дітей. Наразі дванадцять потерпілих перебувають у лікарні.

Євген Василенко зазначив, що такі комбіновані атаки, коли Росія використовує одночасно ракети, дрони та авіабомби, вже стали регулярними. Особливо потужний удар Харків пережив із п’ятниці на суботу. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харківській області проживає понад пів мільйона ВПО.

Також в Харківській ОВА відповіли, що відбувається на фронті, зокрема, на Куп'янському напрямку.