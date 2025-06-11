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Главная Харьков Как выглядит дом в Харькове, который атаковал дрон РФ — фото

Как выглядит дом в Харькове, который атаковал дрон РФ — фото

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Дата публикации 11 июня 2025 11:22
Атака Шахедами на Харьков 11 июня - фото последствий
Последствия российской дроновой атаки по Харькову в ночь на 11 июня. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 11 июня Харьков подвергся одной из самых масштабных атак дронами-камикадзе. Россия нанесла удар 17 ударными беспилотниками типа "Шахед", нацеленными на мирные районы города. Под огнем оказались Слободской и Основянский районы.

Новини.LIVE покажет, что произошло с одним из жилых домов, который оказался под атакой дронов.

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По сообщению мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, российские дроны попали в жилые многоэтажки, частные дома, предприятия, детские площадки и общественный транспорт.

Харків 11 червня
Руины дома. Фото: Новини.LIVE

В результате ударов зафиксированы масштабные разрушения — были пожары в нескольких странах, горели машины, разрушены крыши и разбиты окна.

Харків наслідки атаки дронів
Выбитые окна и руины, фото: Новини.LIVE
Харків удар дронів
Игрушка, которую взрывом выбросило из дома. Фото: Новини.LIVE

Пострадали также троллейбусы, контактная сеть и ряд объектов коммунальной и производственной инфраструктуры. Все обстрелянные цели не имели никакого отношения к военной инфраструктуре.

Харків наслідки удару БпЛА
Обвал крыши. Фото: Новини.LIVE

Сколько в Харькове пострадало людей в результате атаки БпЛА

По последним данным, в результате удара погибли три человека, еще 60 — получили ранения.

Госпитализированы 11 человек, среди них — трое детей в возрасте 2, 13 и 15 лет, состояние которых врачи оценивают как средней тяжести.

Под завалами одного из домов, куда попал дрон, еще может оставаться пожилая женщина. Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия удара. К работе привлечены психологи, медики, полиция, коммунальные службы и волонтеры.

Взрывы в Харькове раздавались взрывы с 00:31 до 00:40 — возникли сильные пожары в результате российских атак.

Напомним, представитель ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал все подробности о последствиях атаки России по Харькову и где до сих пор не погасили пожары.

Харьков пожар беспилотники дроны війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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