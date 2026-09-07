Ігор Терехов: Прожитковий мінімум відірваний від реальної вартості життя

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Офіційний прожитковий мінімум в Україні становить трохи більше 3 тис. грн, хоча навіть мінімальний продуктовий набір коштує значно дорожче. Мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов пропонує переглянути базові соціальні стандарти та збільшити мінімальну зарплату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію — до 6 тис. грн.

Відповідні пропозиції він представив під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту", який відбувся 4 вересня у Києві, передає Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу АПМГ.

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Терехов запропонував змінити прожитковий мінімум

"Прожитковий мінімум реально відірвався від реалій сьогодні. І сьогодні становить трішки більше трьох тисяч гривень. Хоча навіть мінімальний продуктовий набір вартує зовсім інших коштів", — зазначив Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад уже подала пропозиції до державного бюджету на 2027 рік. Вони передбачають підвищення мінімальної заробітної плати щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальної пенсії — до 6 тис. грн. Також АПМГ пропонує привести прожитковий мінімум у відповідність до реальної вартості життя.

Ресурси для підвищення соціальних стандартів, на думку Терехова, можна знайти завдяки детінізації економіки та оптимізації бюджетних витрат. Зокрема, йдеться про перегляд неефективних програм, надмірних адміністративних видатків і витрат на утримання державного апарату.

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За оцінкою Світового банку, у 2026 році рівень бідності в Україні сягнув 41,6%. В Асоціації наголошують, що без перегляду базових соціальних стандартів цей показник зростатиме.

У круглому столі взяли участь народні депутати, представники уряду, Світового банку та експертної спільноти. Напрацьовані під час заходу ініціативи планують використати для подальшої законодавчої роботи.

Як писали Новини.LIVE, Харків планує й надалі зберігати безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, якщо дозволятимуть фінансові можливості. Терехов заявив, що місто оптимізує витрати та шукає можливості для збалансування бюджету. За його словами, окремих коштів від держави на програму безкоштовного проїзду Харків не отримує.

Також Терехов запропонував знизити ПДВ на базові продукти харчування до 5%, а на ліки та медичні вироби — з 7% до 5%. Також пропонується встановити ставку 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств. За словами Терехова, втрати бюджету від зниження податків можна компенсувати аудитом неефективних програм та посиленням контролю за використанням коштів.