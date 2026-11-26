Мер Харкова, голова АПМГ Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Асоціація прифронтових міст та громад на чолі з мером Харкова Ігорем Тереховим виступає за зменшення податку на додану вартість на основні продукти харчування з 20% до 5%, а на лікарські засоби та медичні вироби — із 7% до 5%. Відповідні пропозиції закладені в законопроєкті №16069, який також передбачає розширення переліку товарів першої необхідності з пільговим оподаткуванням. Терехов пояснив, що така зміна має зменшити витрати українців на базові потреби, особливо в прифронтових громадах.

Про це він заявив під час онлайн-засідання робочої групи з розгляду законодавчої ініціативи, передає Новини.LIVE.

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Деякі товари в Україні можуть отримати нижчу ставку ПДВ

Ініціативу щодо перегляду оподаткування підготувала Асоціація прифронтових міст та громад за підтримки народних депутатів. Крім продуктів харчування та медикаментів, документ передбачає поширення пільгової ставки на додаткові категорії товарів, зокрема дитячу продукцію та засоби гігієни.

Також автори пропонують тимчасово встановити ПДВ на рівні 7% для окремих товарів, призначених для автономного та резервного електроживлення.

Терехов пояснив, що доступність продуктів, ліків та інших необхідних речей має особливе значення для людей, які живуть поблизу лінії фронту. Через війну багато мешканців таких територій втратили житло, роботу та стабільні доходи, тому вимушені ретельно планувати навіть щоденні витрати.

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"Для звичайної людини ПДВ не існує окремо від цін. Вона бачить його у вартості хліба, молока, дитячого харчування та ліків і платить цей податок щодня, незалежно від того, скільки заробляє. Тому товари, без яких людина не може обійтися, мають бути доступнішими", — зазначив Терехов.

Для пояснення можливого ефекту від зміни ставки він навів приклад продуктового кошика вартістю тисячу гривень. За його розрахунками, якщо ПДВ зменшиться з 20% до 5%, а вся різниця буде перенесена у кінцеві ціни, покупець зможе заощадити 125 гривень.

Чому зниження податку не гарантує дешевших товарів

Окремо Терехов звернув увагу на те, що саме по собі зменшення ПДВ не зобов'язує торговельні мережі автоматично знижувати роздрібні ціни. Тому, на його думку, разом із податковими змінами потрібно передбачити механізм моніторингу, який дозволить перевіряти, чи отримують покупці реальну вигоду від зменшення податкового навантаження.

Голова Асоціації наголосив, що мета ініціативи полягає не в збільшенні прибутків ритейлерів, а в скороченні витрат населення на товари першої необхідності.

"Ми пропонуємо знизити ПДВ не для того, щоб більше заробляли торговельні мережі. Ми хочемо, щоб менше платили люди. Ми повинні бачити, чи справді економія доходить до покупця. Інакше можемо отримати красиве рішення на папері, якого люди просто не відчують", — заявив Терехов.

Під час засідання також обговорили можливі наслідки запропонованих змін для державного бюджету та українських виробників. Представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки й роздрібної торгівлі висловили застереження щодо потенційних втрат бюджетних надходжень та інших економічних ризиків.

Терехов визнав необхідність врахувати ці питання, однак закликав оцінювати ситуацію ширше — зважати не лише на можливе скорочення податкових надходжень, а й на втрати економіки через низьку купівельну спроможність громадян.

"Коли ми рахуємо, скільки бюджет може втратити від зниження податку, давайте порахуємо і те, скільки втрачає країна від бідності своїх громадян. Коли людина не має грошей на покупки, менше заробляють українські виробники. Коли люди змушені економити на лікуванні, згодом це обертається значно більшими проблемами зі здоров’ям", — пояснив голова АПМГ.

Ще одним аргументом на користь ініціативи Терехов назвав можливість стимулювати внутрішній попит. Якщо люди матимуть більше коштів на придбання необхідних товарів, це може позитивно позначитися на продажах української продукції та доходах національних виробників.

Як писали Новини.LIVE, Харківський міський голова Ігор Терехов передає іншим громадам досвід організації безпеки населення під час російських атак. Представники Сум і Рівного вже вивчають роботу харківського ситуаційного центру, диспетчерської служби та взаємодію екстрених і комунальних підрозділів. Окремо делегаціям покажуть систему цивільного захисту, мобільні укриття, підземні школи та практики протидії FPV-дронам.

Такод нещодавно Терехов заявив про необхідність запровадження єдиного національного стандарту енергетичної стійкості громад. Він передбачатиме чіткі вимоги до автономного забезпечення населення водою, теплом і зв’язком, а також підтримки роботи лікарень та інших критичних об’єктів під час тривалих відключень електроенергії. Терехов також наголосив, що відновлення енергетики має відбуватися з урахуванням майбутніх загроз, зокрема через розвиток децентралізованих систем живлення.