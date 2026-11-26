Мэр Харькова, председатель АПГГ Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Ассоциация прифронтовых городов и громад во главе с мэром Харькова Игорем Тереховым выступает за снижение налога на добавленную стоимость на основные продукты питания с 20% до 5%, а на лекарственные средства и медицинские изделия — с 7% до 5%. Соответствующие предложения заложены в законопроекте №16069, который также предусматривает расширение перечня товаров первой необходимости с льготным налогообложением. Терехов пояснил, что такое изменение должно снизить расходы украинцев на базовые нужды, особенно в прифронтовых громадах.

Об этом он заявил во время онлайн-заседания рабочей группы по рассмотрению законодательной инициативы, передает Новини.LIVE.

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Некоторые товары в Украине могут получить более низкую ставку НДС

Инициативу по пересмотру налогообложения подготовила Ассоциация прифронтовых городов и громад при поддержке народных депутатов. Помимо продуктов питания и медикаментов, документ предусматривает распространение льготной ставки на дополнительные категории товаров, в частности детскую продукцию и средства гигиены.

Также авторы предлагают временно установить НДС на уровне 7% для отдельных товаров, предназначенных для автономного и резервного электропитания.

Терехов пояснил, что доступность продуктов, лекарств и других необходимых вещей имеет особое значение для людей, живущих вблизи линии фронта. Из-за войны многие жители таких территорий лишились жилья, работы и стабильных доходов, поэтому вынуждены тщательно планировать даже повседневные расходы.

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В ходе обсуждения председатель АПГГ привёл предварительные оценки Всемирного банка, согласно которым уровень бедности в Украине в 2026 году составит около 41%.

"Для обычного человека НДС не существует отдельно от цен. Она видит его в стоимости хлеба, молока, детского питания и лекарств и платит этот налог каждый день, независимо от того, сколько зарабатывает. Поэтому товары, без которых человек не может обойтись, должны быть более доступными", — отметил Терехов.

Чтобы пояснить возможный эффект от изменения ставки, он привел пример продуктовой корзины стоимостью тысячу гривен. По его расчетам, если НДС снизится с 20% до 5%, а вся разница будет перенесена в конечные цены, покупатель сможет сэкономить 125 гривен.

Почему снижение налога не гарантирует удешевления товаров

Отдельно Терехов обратил внимание на то, что само по себе снижение НДС не обязывает торговые сети автоматически снижать розничные цены. Поэтому, по его мнению, наряду с налоговыми изменениями необходимо предусмотреть механизм мониторинга, который позволит проверять, получают ли покупатели реальную выгоду от снижения налоговой нагрузки.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что цель инициативы заключается не в увеличении прибыли ритейлеров, а в сокращении расходов населения на товары первой необходимости.

"Мы предлагаем снизить НДС не для того, чтобы торговые сети зарабатывали больше. Мы хотим, чтобы люди платили меньше. Мы должны видеть, действительно ли экономия доходит до покупателя. Иначе мы можем получить красивое решение на бумаге, которое люди просто не почувствуют", — заявил Терехов.

В ходе заседания также обсудили возможные последствия предложенных изменений для государственного бюджета и украинских производителей. Представители Министерства финансов, Министерства экономики и розничной торговли выразили озабоченность в связи с потенциальными потерями бюджетных поступлений и другими экономическими рисками.

Терехов признал необходимость учесть эти вопросы, однако призвал оценивать ситуацию шире — учитывать не только возможное сокращение налоговых поступлений, но и потери экономики из-за низкой покупательной способности граждан.

"Когда мы подсчитываем, сколько бюджет может потерять из-за снижения налога, давайте посчитаем и то, сколько теряет страна из-за бедности своих граждан. Когда у человека нет денег на покупки, украинские производители зарабатывают меньше. Когда люди вынуждены экономить на лечении, впоследствии это оборачивается гораздо более серьезными проблемами со здоровьем", — пояснил председатель АПМГ.

Еще одним аргументом в пользу инициативы Терехов назвал возможность стимулирования внутреннего спроса. Если у людей будет больше средств на приобретение необходимых товаров, это может положительно сказаться на продажах украинской продукции и доходах национальных производителей.

Как писали Новини.LIVE, харьковский городской голова Игорь Терехов делится с другими громадами опытом организации безопасности населения во время российских атак. Представители Сум и Ровно уже изучают работу харьковского ситуационного центра, диспетчерской службы и взаимодействие экстренных и коммунальных подразделений. Отдельно делегациям покажут систему гражданской защиты, мобильные укрытия, подземные школы и методы противодействия FPV-дронам.

Кроме того, недавно Терехов заявил о необходимости введения единого национального стандарта энергетической устойчивости громад. Он будет предусматривать четкие требования к автономному обеспечению населения водой, теплом и связью, а также к поддержанию работы больниц и других критически важных объектов во время длительных отключений электроэнергии. Терехов также подчеркнул, что восстановление энергетики должно происходить с учетом будущих угроз, в частности за счет развития децентрализованных систем энергоснабжения.