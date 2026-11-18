Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Україні необхідно запровадити єдиний національний стандарт енергетичної стійкості громад, який визначатиме їхню здатність забезпечувати населення базовими послугами навіть за тривалої відсутності електропостачання. Водночас відновлення енергетичної інфраструктури має відбуватися з урахуванням майбутніх загроз, а не за старими принципами.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Терехов запропонував запровадити єдиний стандарт енергетичної стійкості громад

За його словами, АПМГ пропонує встановити на державному рівні чіткі вимоги до автономності критичної інфраструктури, які доповнять уже ухвалені регіональні плани стійкості.

"Ми в Асоціації прифронтових міст та громад пропонуємо запровадити єдиний національний стандарт енергетичної стійкості, який доповнить уже ухвалені плани стійкості регіонів. Щоб у кожній громаді були визначені чіткі вимоги до того, як довго і в якому обсязі вона зможе забезпечувати людей водою, теплом, зв’язком, підтримувати роботу лікарень та інших життєво важливих об’єктів без зовнішнього електропостачання", — розповів Терехов.

Він наголосив, що такі плани мають регулярно перевірятися на практиці, а їх реалізація повинна бути забезпечена фінансуванням, обладнанням та необхідними ресурсами. Адже навіть великі міста не можуть самостійно покрити всі витрати на захист і модернізацію енергетичної інфраструктури.

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Окремо очільник АПМГ звернув увагу на необхідність перегляду підходів до відбудови української енергетики. На його переконання, відновлення зруйнованих об'єктів не повинно означати повернення до централізованої системи, вразливої до російських атак.

"Нам потрібно вже зараз думати про те, якою буде українська енергетика через 10 чи 20 років. Ми не повинні відбудовувати стару вразливу систему, яку ворог зможе знову зруйнувати кількома ударами. Українським містам потрібна сучасніша, надійніша та технологічніша інфраструктура, яка служитиме людям десятиліттями", — зазначив він.

Як приклад модернізації Терехов навів Харків, де ще наприкінці 2022 року почали розвивати концепцію енергетичних островів — локальних систем, які дозволяють забезпечувати електроенергією та теплом критично важливі об'єкти незалежно від централізованого постачання.

За його словами, місто встановлює когенераційні установки, будує блочно-модульні котельні та розвиває резервні джерела живлення. Хоча повної енергетичної автономності Харків поки не досяг, поступова децентралізація дозволяє зменшувати залежність від великих енергетичних об'єктів.

"І в цьому полягає головна перевага нової системи – пошкодження одного об’єкта не повинно автоматично призводити до зупинки всіх інших", — пояснив Терехов.

На переконання голови АПМГ, питання енергетичної стійкості громад має стати одним із пріоритетів національної безпеки.

"Адже захистити країну означає не лише захистити її кордони, а й зберегти життя в наших містах і селах, дати людям можливість залишатися вдома, працювати, виховувати дітей і планувати своє майбутнє", — підсумував Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ підтримав пропозицію мера Харкова Ігоря Терехова поширити досвід міста із захисту від російських обстрілів на інші регіони України. Йдеться про створення єдиного національного стандарту цивільного захисту, який охоплюватиме попередження про загрози, реагування на удари, допомогу постраждалим і відновлення інфраструктури. За словами Куща, харківські алгоритми вже дозволили скоротити час визначення місця ворожого удару з п’яти хвилин до 30 секунд, а тривалість повітряних тривог — на 39,75%.

У Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у громадському транспорті у 2027 році, а відповідні витрати вже передбачають у проєкті міського бюджету. Мер Ігор Терехов пояснив, що така підтримка важлива для містян і майже 227 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місті. Утримання безкоштовного транспорту обходиться громаді у 3,6–4 млрд грн на рік, однак міська влада вважає ці витрати необхідними, щоб люди залишалися в Харкові.