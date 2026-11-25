Мер Харкова Ігор Терехов із делегаціями з Сум та Рівного. Фото: АПМГ

Харків ділиться напрацьованими під час повномасштабної війни механізмами захисту населення з іншими українськими громадами. Представники Сум і Рівного вже вивчають, як у місті організували роботу ситуаційного центру, диспетчерської служби та взаємодію екстрених і комунальних підрозділів після російських ударів. Проєкт із поширення цього досвіду Асоціація прифронтових міст та громад і Харківська міська рада реалізують за підтримки Програми малих грантів ГЕФ в Україні, яку впроваджує ПРООН через ГО "Я врятований".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу АПМГ.

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Делегації Сум і Рівного ознайомилися із системою безпеки Харкова

Першими ознайомитися з харківською системою приїхали делегації Сумської та Рівненської міських рад. До їхнього складу увійшли заступники міських голів Леонід Ніколаєнко та Артем Ганущак. Під час візиту представники громад вивчають організацію роботи служб, які відповідають за реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію наслідків ворожих атак.

Міський голова Харкова та очільник АПМГ Ігор Терехов пояснив, що передача практичного досвіду має допомогти іншим містам сформувати власні алгоритми дій з урахуванням місцевих умов. Він наголосив, що громади можуть запозичувати окремі рішення Харкова, але водночас мають визначати, які механізми найкраще працюватимуть саме на їхній території.

"Той досвід, який, на жаль, напрацьований нами, ціною життя людей, важливий, аби ми ділилися ним і передавали іншим містам та громадам. Ми готові разом із вами напрацьовувати алгоритми дій для кожного міста. Розуміємо, що ситуація в Сумах одна, у Рівному — інша. Десь ви візьмете наші рішення, десь зрозумієте, що потрібно зробити по-іншому. Але головне, щоб стратегія була одна: оперативно реагувати, якнайшвидше діставатися місця влучання і рятувати людей. Усі відповідні служби мають працювати як єдиний механізм", — зазначив Терехов.

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Ситуаційний центр у Харкові формували з огляду на безпекові виклики, з якими місто зіткнулося після початку повномасштабного вторгнення. Одним із напрямів його роботи стало узгодження дій із військовими та профільними службами, що дозволило скоротити тривалість повітряних тривог приблизно на 40% уже протягом першого місяця. Це дало змогу зменшити перерви в роботі підприємств, установ та організацій, а також вплинуло на повсякденне життя містян.

Окрему увагу приділили швидкості встановлення місць російських влучань. Раніше на визначення локації могло витрачатися близько п'яти хвилин, нині завдяки координації ситуаційного центру це займає орієнтовно 30 секунд. Після встановлення місця удару до роботи залучають рятувальників, медиків і комунальні служби.

Терехов також звернув увагу на необхідність враховувати ризик повторних атак під час ліквідації наслідків обстрілів. За його словами, у Харкові вже траплялися випадки, коли після першого удару на місці працювали комунальники, однак виникала загроза нового обстрілу.

"Дуже важливо не лише швидко реагувати на надзвичайну ситуацію, а й попереджати про загрозу повторного удару. Ми мали випадки, коли після обстрілу на місці вже працювали комунальні служби, але з’являлася нова загроза. Завдяки інформації, яку отримуємо, можемо попередити людей, зупинити роботи, убезпечити мешканців і тих, хто ліквідує наслідки удару. Це також питання збереження людських життів", — підкреслив міський голова.

Суми та Рівне вивчають харківські напрацювання

Для Сум, які регулярно зазнають російських обстрілів, особливий інтерес становить досвід створення та функціонування ситуаційного центру. Заступник міського голови Леонід Ніколаєнко повідомив, що місто планує розвивати власну систему координації служб і розраховує використати напрацювання Харкова.

"Ми приїхали, щоб отримати дуже важливий досвід для створення ситуаційного центру в Сумах. Побачили, наскільки професійно це організовано в Харкові. Водночас ми теж маємо власні напрацювання і готові ділитися ними. Прифронтові громади повинні об’єднуватися та працювати в одному напрямку, адже головна мета — безпека людей", — зазначив Ніколаєнко.

У Рівному також працюють над посиленням кризового реагування. За словами заступника міського голови Артема Ганущака, місто вже наближається до завершення створення власного кризового центру, а знайомство з харківською системою допоможе вдосконалити цей проєкт.

Він зауважив, що загроза російських атак стосується не лише прифронтових територій, тому досвід Харкова може бути корисним для громад у різних регіонах України.

Які об'єкти відвідають делегації

Програма обміну передбачає не лише ознайомлення із ситуаційним центром. Представникам Сум і Рівного також покажуть роботу міської диспетчерської служби "1562", систему цивільного захисту та практики протидії FPV-дронам.

Крім того, делегації відвідають метрошколу, підземну школу, мобільні укриття та інші об'єкти, облаштовані для безпеки мешканців Харкова.

Поширення напрацювань міста на інші регіони є одним із напрямів діяльності Асоціації прифронтових міст та громад. Харківський безпековий досвід уже представляли під час засідання Ради коаліції за участю прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Окремі рішення почали використовувати й в інших містах. Зокрема, у Запоріжжі після вивчення харківської практики запровадили роботу ситуаційного центру, співробітники якого здійснили понад 1600 виїздів.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що напрацьована містом система цивільного захисту може стати основою для посилення безпеки в інших регіонах України. Зокрема, завдяки спеціалізованій системі відеоспостереження міські служби визначають місце російського удару приблизно за 30 секунд замість п'яти хвилин, а прибувають туди за п'ять-шість хвилин. Харківський безпековий стандарт також передбачає укриття, резерви обладнання, автономне енергоживлення, підготовку фахівців і координацію служб через Ситуаційний центр.

Також нещодавно Терехов запропонував запровадити додаткові соціальні гарантії для людей, які працюють у прифронтових громадах і забезпечують їхню життєдіяльність під час війни. Одна з ініціатив передбачає зарахування двох років страхового стажу за кожен рік роботи на таких територіях, а також поширення цієї норми на фахівців, які працювали там від початку повномасштабного вторгнення. Відповідний законопроєкт, підготовлений Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з народними депутатами, уже зареєстрували у Верховній Раді.