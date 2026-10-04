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Главная Харьков Игорь Терехов: ВПЛ не должны годами ждать решения своих проблем

Игорь Терехов: ВПЛ не должны годами ждать решения своих проблем

Ua ru
4 октября 2026 12:04
Терехов представил законопроект о новой системе поддержки ВПЛ
Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Государство должно перейти от разовых выплат и формального статуса ВПЛ к системной поддержке людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект №16096, основные положения которого председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов представил во время встречи с переселенцами из Харьковской области и других прифронтовых регионов.

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Документ, подготовленный АПМГ совместно с народными депутатами, экспертами и самими ВПЛ, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Он предусматривает сопровождение человека с момента перемещения до интеграции в новую громаду или возвращения домой.

"Для меня ответственность государства не заканчивается в тот момент, когда у вас приняли заявление. Важно, получили ли вы помощь и можете ли понять, что будет дальше. Человек, вынужденно покинувший дом, не должен годами жить без ответа от собственного государства", — отметил Терехов.

Одним из ключевых изменений, рассказал глава АПМГ, должен стать принцип «единого окна»: за семьей ВПЛ предлагают закрепить специалиста, который будет сопровождать её при взаимодействии с государственными и коммунальными учреждениями. Также законопроект предусматривает выплату пособия в течение первых шести месяцев после перемещения независимо от доходов семьи и предоставление статуса ВПЛ детям, родившимся уже после переезда семьи.

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Отдельный блок касается трудоустройства. Для предприятий, принимающих на работу ВПЛ, предлагаются экономические стимулы, которые должны способствовать созданию стабильных, а не временных рабочих мест.

Значительная часть законопроекта посвящена жилью. На переходный период предлагается компенсировать ВПЛ аренду в соответствии с реальной рыночной стоимостью. Для людей, чье жилье осталось на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий и не может быть обследовано, предлагается другой механизм.

"Мы предлагаем, чтобы вы, как собственники, отказались от этого права собственности в пользу государства, а государство предоставило вам сертификат, по которому вы сможете приобрести себе жилье", — пояснил Терехов.

В то же время целью новой системы, по словам главы АПМГ, должно быть не пожизненное сохранение статуса ВПЛ, а создание условий для полноценной жизни и интеграции людей в общины.

"Я очень хочу, чтобы вы, как ответственные люди, как можно быстрее интегрировались в громаду. Начали жить нормальной, полноценной жизнью. Мы предлагаем, чтобы государство сделало так, чтобы через 4–5 лет этого статуса не осталось вовсе", — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что реализация предложенных изменений потребует надлежащего финансирования и четких правил его использования.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, в Харькове обустраивают дополнительные укрытия из-за усиления российских обстрелов города. На данный момент уже приобретены три защитных сооружения, а в ближайшее время планируется установить еще несколько.

Кроме того, Харьков готовится к отопительному сезону, несмотря на регулярные российские обстрелы. В частности, в городе разрабатывают планы действий на случай повреждения энергетической инфраструктуры и расширяют использование автономных источников электроснабжения.

Харьков Украина Харьковская область Игорь Терехов ВПЛ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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