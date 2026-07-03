Італійський Турин став офіційним партнером Харкова: перспективи

Мер Харкова і мкр Турина. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Нова угода передбачає розвиток довгострокової співпраці, яка охоплюватиме підтримку міста, відновлення інфраструктури та реалізацію спільних проєктів.

Про це повідомив міський голова міста Харкова Ігор Терехов за підсумками візиту до Італії, інформує Новини.LIVE.

Мери потисли руки. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Турин став містом-побратимом Харкова

Ігор Терехов зазначив, що нині місто продовжує жити й розвиватися, попри постійні російські атаки. Він наголосив, що міжнародні партнери бачать не лише масштаби руйнувань, а й те, як Харків відновлює інфраструктуру, забезпечує роботу транспорту, приймає переселенців і планує майбутнє.

"Сьогодні Харків — більше, ніж прифронтове місто, котре щодня тримає російський удар. Це столиця Незламності, репутації й сили, визнаної далеко за межами України", — заявив Терехов.

За його словами, угода з Турином стала логічним продовженням співпраці, яка розпочалася ще торік. Одним із прикладів такої підтримки стали автобуси, які італійське місто передало Харкову.

"Автобуси, передані Турином Харкову, виручили нас під час важких зимових блекаутів, а сьогодні стабільно працюють на міських маршрутах. Цю допомогу харків'яни відчувають щодня", — зазначив міський голова.

Повоєнне відновлення України

Під час зустрічей у Турині Терехов також порушив питання повоєнного відновлення України. Він наголосив, що успіх відбудови має вимірюватися не лише кількістю відремонтованих будівель, а й якістю життя людей.

"Україні потрібен мир, євроінтеграція та державна політика добробуту. Бо після війни нам недостатньо буде просто відбудувати те, що зруйнував ворог. Українці мають почати жити краще — саме цим має вимірюватися успіх відновлення України", — підкреслив мер.

Проблеми ВПО

Окрему увагу він приділив проблемі житла для внутрішньо переміщених осіб та українців, які виїхали за кордон. На його думку, саме доступне житло має стати одним із головних інструментів для повернення людей додому.

"Ми можемо відбудувати кожен міст, кожен стадіон і будинок, але який у цьому сенс, якщо люди не стануть жити краще? Саме тому доступне та дешеве житло — це головна зброя проти еміграції", — наголосив Терехов.

За словами мера, Харків і надалі розраховує на підтримку європейських партнерів у відновленні міста. Також і реалізації довгострокових проєктів після завершення війни.

Міська рада Турина. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Розвиток Харкова

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Там хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн.