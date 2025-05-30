Росія атакувала тролейбусне депо в Харкові — пошкоджено 18 машин

Згоріле приміщення і тролейбус. Фото: Суспільне.Харків

У ніч на 30 травня російські дрони-камікадзе "Шахед" атакували Слобідський район Харкова, влучивши по тролейбусному депо. Внаслідок серії ударів було пошкоджено щонайменше 18 тролейбусів, один із них згорів повністю.

Про це на місці події повідомив міський голова Ігор Терехов журналістам "Суспільне".

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У Харкові знищене тролейбусне депо

За словами мера, пошкоджені тролейбуси перебували або на мийці, або на технічному обслуговуванні. П’ять машин мають серйозні ушкодження, один тролейбус повністю знищено пожежею, ще кілька мають вибиті вікна й інші незначні пошкодження.

"Харків опинився знову під обстрілами, було вісім влучань "Шахедів" по тролейбусному депо, яке розташоване у місті Харкові. На жаль, дві людини постраждали. Що стосується комунальної техніки, то постраждали тролейбуси, один вщент згорів. Окрім цього декілька постраждало тролейбусів. Ми зробили таким чином, що мешканці міста Харкова не будуть бачити (проблем — Ред.) щодо випуску тролейбусів та автобусів, громадський транспорт буде працювати за розкладом", — повідомив мер Хакрова.

Згорілий тролейбус та руйнування в приміщенні. Фото: Суспільне.Харків

Відомо, що перші вибухи у Харкові пролунали близько 03:01, загалом зафіксовано вісім влучань по об'єкту громадського транспорту. Під час атаки постраждали двоє працівників депо, які перебували на зміні. Також поранення дістала 61-річна жінка.

"Ціль сьогодні — цивільне населення, це цивільна інфраструктура міста Харкова, жодного військового тут не перебувало ніколи, жодного військового об'єкта тут не було ніколи. Це громадський транспорт, тролейбусне депо, яке обслуговує мешканців міста Харкова", — заявив Терехов.

Який вигляд має тролейбус внаслідок атаки. Фото: Суспільне.Харків

У Харкові 33 будинки мають пошкодження

Окрім депо, уламки пошкодили і 33 житлових будинки, що розташовані поруч. Там повибивало шибки. Комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків, забивають контури вікон та перевіряють стан дахів. Також під ранковим обстрілом 30 травня опинилися Ізюм і Василів Хутір Чугуївської громади.

Нагадаємо, вночі, 30 травня, в Харківській ОВА повідомили про постраждалих внаслідок атаки російських дронів на місто.

Також вчора, 29 травня, окупанти били по місту ракетами "Х-35".