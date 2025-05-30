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Удар по Харкову й Харківщині — серед постраждалих діти

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Дата публікації: 30 травня 2025 04:13
Що відомо про наслідки нічного обстрілу Харкова й Чугуївської громади 30 травня 2025 року
Термінова новина

Уночі в п'ятницю, 30 травня, РФ атакувала ударними БпЛА Харків і Чугуївську громаду Харківщини. Унаслідок обстрілу міста зазнали пошкоджень комунальне підприємство й житлові будинки. В області постраждали щонайменше восьмеро людей, а в регіональному центрі — жінка, яка працювала на підприємстві.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Новина доповнюється

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Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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