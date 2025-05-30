Россия атаковала троллейбусное депо в Харькове — повреждены 18 машин

Сгоревшее помещение и троллейбус. Фото: Суспільне.Харків

В ночь на 30 мая российские дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Слободской район Харькова, попав по троллейбусному депо. В результате серии ударов были повреждены по меньшей мере 18 троллейбусов, один из них сгорел полностью.

Об этом на месте происшествия сообщил городской голова Игорь Терехов журналистам "Суспільне".

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В Харькове уничтожено троллейбусное депо

По словам мэра, поврежденные троллейбусы находились или на мойке, или на техническом обслуживании. Пять машин имеют серьезные повреждения, один троллейбус полностью уничтожен пожаром, еще несколько имеют выбитые окна и другие незначительные повреждения.

"Харьков оказался снова под обстрелами, было восемь попаданий "Шахедов" по троллейбусному депо, которое находится в городе Харькове. К сожалению, два человека пострадали. Что касается коммунальной техники, то пострадали троллейбусы, один полностью сгорел. Кроме этого несколько пострадало троллейбусов. Мы сделали таким образом, что жители города Харькова не будут видеть (проблем — Ред.) по выпуску троллейбусов и автобусов, общественный транспорт будет работать по расписанию", - сообщил мэр Хакрова.

Сгоревший троллейбус и разрушения в помещении. Фото: Суспільне.Харків

Известно, что первые взрывы в Харькове прогремели около 03:01, всего зафиксировано восемь попаданий по объекту общественного транспорта. Во время атаки пострадали двое работников депо, которые находились на смене. Также ранения получила 61-летняя женщина.

"Цель сегодня — гражданское население, это гражданская инфраструктура города Харькова, ни одного военного здесь не находилось никогда, ни одного военного объекта здесь не было никогда. Это общественный транспорт, троллейбусное депо, которое обслуживает жителей города Харькова", — заявил Терехов.

Как выглядит троллейбус в результате атаки. Фото: Суспільне.Харків

В Харькове 33 дома имеют повреждения

Кроме депо, обломки повредили и 33 жилых дома, расположенных рядом. Там повыбивало стекла. Коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий, забивают контуры окон и проверяют состояние крыш. Также под утренним обстрелом 30 мая оказались Изюм и Васильев Хутор Чугуевской громады.

Напомним, ночью, 30 мая, в Харьковской ОГА сообщили о пострадавших в результате атаки российских дронов на город.

Также вчера, 29 мая, оккупанты били по городу ракетами "Х-35".