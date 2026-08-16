Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята

Люди на прикрашених вулицях Харкова. Фото: Новини.LIVE

Харків готується до відзначення Дня міста, який традиційно відзначають 23 серпня. Цьогоріч місту виповнюється 372 роки. Напередодні святкової дати комунальні служби працюють над облаштуванням міських просторів, а на вулицях уже з'являються святкові локації.

Про це повідомляє з місця подій журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Як Харків готується до Дня міста

Напередодні 23 серпня у Харкові тривають роботи з підготовки міста до святкових днів. Комунальники облаштовують нові локації та приводять до ладу міські простори.

Люди на мосту у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та регулярні російські атаки, місто продовжує жити та готуватися до пам'ятної дати. Вулиці Харкова залишаються чистими й доглянутими, а святкове оформлення поступово з'являється у різних частинах міста.

Дитина фотографується біля квіткової інсталяції у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Містяни вже звертають увагу на оновлені локації та фотографуються на тлі святкового оформлення.

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Які заходи відбудуться у Харкові

До Дня міста, Дня Державного Прапора та Дня Незалежності у Харкові підготували культурну програму. Основні заходи проходитимуть у безпечнішому просторі — на станціях метрополітену.

Люди прикрашають парк у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Із 19 до 24 серпня у Харківському метро заплановані концерти, виставки та інші культурні події. Загалом заходи відбуватимуться на шести станціях.

Квіткова інсталяція у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, святкування у Харкові відбуватиметься з урахуванням безпекової ситуації та воєнних умов. Місто не відмовляється від традиції відзначати свій день, однак проводить події у форматі, який дає змогу забезпечити більшу безпеку для відвідувачів.

Харків відзначає 372-річчя

23 серпня Харків відзначає День міста. Ця дата також пов'язана з визволенням міста від нацистських окупантів у 1943 році.

Прикрашена альтанка у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Напередодні святкової дати Харків поступово набуває святкового вигляду. Комунальні служби продовжують роботи, а містяни вже фотографують оформлені локації.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 серпня на Харківщині очікується спекотна та суха погода: вдень температура в області сягатиме +34 °C, а в Харкові — до +32 °C. Водночас уже 19 серпня прогнозують помітне похолодання та місцями невеликий дощ.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові з 17 до 19 серпня тимчасово обмежать рух трамваїв №5 та №8 на ділянці від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова через ремонт трамвайної колії. На цей період запустять тимчасовий автобус №8.