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Харьков готовится к Дню города: как украшают улицы в преддверии праздника

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Дата публикации 16 августа 2026 22:31
Харьков готовится к Дню города: как украшают улицы в преддверии праздника
Люди на украшенных улицах Харькова. Фото: Новини.LIVE

Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. Накануне праздничной даты коммунальные службы работают над благоустройством городских пространств, а на улицах уже появляются праздничные локации.

Об этом сообщает с места событий журналист Новини.LIVE Вероника Марченко.

Как Харьков готовится к Дню города

Накануне 23 августа в Харькове продолжаются работы по подготовке города к праздничным дням. Коммунальщики обустраивают новые локации и приводят в порядок городские пространства.

Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята - фото 1
Люди на мосту в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и регулярные российские атаки, город продолжает жить и готовиться к памятной дате. Улицы Харькова остаются чистыми и ухоженными, а праздничное оформление постепенно появляется в разных частях города.

Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята - фото 2
Ребёнок фотографируется возле цветочной инсталляции в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Горожане уже обращают внимание на обновленные локации и фотографируются на фоне праздничного оформления.

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Какие мероприятия пройдут в Харькове

Ко Дню города, Дню Государственного флага и Дню Независимости в Харькове подготовили культурную программу. Основные мероприятия будут проходить в более безопасном месте — на станциях метрополитена.

Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята - фото 3
Люди украшают парк в Харькове. Фото: Новини.LIVE

С 19 по 24 августа в Харьковском метро запланированы концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Всего мероприятия будут проходить на шести станциях.

Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята - фото 4
Цветочная инсталляция в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, празднование в Харькове будет проходить с учетом ситуации с безопасностью и военных условий. Город не отказывается от традиции отмечать свой день, однако проводит мероприятия в формате, который позволяет обеспечить большую безопасность для посетителей.

Харьков отмечает 372-летие

23 августа Харьков отмечает День города. Эта дата также связана с освобождением города от нацистских оккупантов в 1943 году.

Харків готується до Дня міста: як прикрашають вулиці напередодні свята - фото 5
Украшенная беседка в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Накануне праздничной даты Харьков постепенно приобретает праздничный облик. Коммунальные службы продолжают работы, а горожане уже фотографируют украшенные локации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 17 августа в Харьковской области ожидается жаркая и сухая погода: днём температура в области достигнет +34 °C, а в Харькове — до +32 °C. В то же время уже 19 августа прогнозируется заметное похолодание и местами небольшой дождь.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове с 17 по 19 августа временно ограничат движение трамваев № 5 и № 8 на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до улицы Мухачева из-за ремонта трамвайных путей. На этот период запустят временный автобус №8.

Харьков Харьковская область парки праздник празднование
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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