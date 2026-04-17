Росіяни атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак загинули одна людина, ще дев’ятеро зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова у п'ятницю, 17 квітня.

Наслідки удару РФ по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

РФ атакувала Харків та Харківщину: є загибла та поранені

Отже, протягом минулої доби окупанти завдали ударів по Харкову та Харківській області. Загинула одна людина, ще дев'ять — зазнали поранень.

Відтак, у місті Мерефа загинула 41-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення — жінки віком 41, 40, 29 і 23 років, а також чоловіки 26 і 29 років. У Люботині постраждали троє чоловіків віком 51, 46 і 66 років.

У селищі Близнюки внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 59-річний чоловік, 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також під ударами опинилися райони Харкова — Салтівський, Київський і Основ’янський, по яких ворог застосовував безпілотники.

За даними начальника ОВА, по Харківщині росіяни застосували різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, БпЛА типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок ворожого обстрілу у Харкові пошкоджено офісну будівлю, приватні будинки, господарчі споруди та скління багатоповерхівки.

У Богодухівському районі зафіксовані руйнування житлових і громадських об’єктів, зокрема будинку культури, амбулаторії, магазину, інтернатного закладу та електромереж.

У Харківському районі пошкоджено два цивільні підприємства в Мерефі та Люботині.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня окупанти атакували Харків та Харківщину, застосувавши більш ніж 60 БпЛА і ракети. Під ударами опинилися Харків і 14 населених пунктів області, постраждали четверо цивільних. Також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що 15 квітня Харківщина вкотре зазнала масованих російських атак. Під обстрілами опинилися Харків і ще 18 населених пунктів області. Постраждали п’ятеро цивільних, також зафіксовані значні руйнування інфраструктури.