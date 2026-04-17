Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі

Росіяни атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 10:00
Росіяни атакували Харківщину: загинула жінка, є постраждалі
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Внаслідок атак загинули одна людина, ще дев’ятеро зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова у п'ятницю, 17 квітня.

Атака РФ на Харків 17 квітня
Наслідки удару РФ по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

РФ атакувала Харків та Харківщину: є загибла та поранені

Отже, протягом минулої доби окупанти завдали ударів по Харкову та Харківській області. Загинула одна людина, ще дев'ять — зазнали поранень.

Відтак, у місті Мерефа загинула 41-річна жінка, ще шестеро людей отримали поранення — жінки віком 41, 40, 29 і 23 років, а також чоловіки 26 і 29 років. У Люботині постраждали троє чоловіків віком 51, 46 і 66 років.

У селищі Близнюки внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 59-річний чоловік, 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Читайте також:

Також під ударами опинилися райони Харкова — Салтівський, Київський і Основ’янський, по яких ворог застосовував безпілотники.

За даними начальника ОВА, по Харківщині росіяни застосували різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, БпЛА типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок ворожого обстрілу у Харкові пошкоджено офісну будівлю, приватні будинки, господарчі споруди та скління багатоповерхівки.

У Богодухівському районі зафіксовані руйнування житлових і громадських об’єктів, зокрема будинку культури, амбулаторії, магазину, інтернатного закладу та електромереж.

У Харківському районі пошкоджено два цивільні підприємства в Мерефі та Люботині.

Скриншот повідомлення Синєгубова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 16 квітня окупанти атакували Харків та Харківщину, застосувавши більш ніж 60 БпЛА і ракети. Під ударами опинилися Харків і 14 населених пунктів області, постраждали четверо цивільних. Також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що 15 квітня Харківщина вкотре зазнала масованих російських атак. Під обстрілами опинилися Харків і ще 18 населених пунктів області. Постраждали п’ятеро цивільних, також зафіксовані значні руйнування інфраструктури.

Харків Харківська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації