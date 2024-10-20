У Харкові пролунала серія вибухів 20 жовтня

Харків під обстрілом — у місті лунають вибухи
Вибухи у Харкові ввечері 20 жовтня пролунали близько 22:03. У різних районах міста було чутно щонайменше чотири вибухи. За попередніми даними, під ударами опинилися три райони міста.
Про це повідомив Telegram-канал Новини.LIVE Харків.
Обстріл Харкова 20 жовтня
У Харкові ввечері 20 жовтня пролунала серія вибухів. Містяни повідомляють про щонайменше чотири потужні удари. Повітряну тривогу в регіоні біло оголошено о 21:54.
Перед цим у Повітряних силах повідомили про пуски КАБів на Харківщину та керовану авіабомбу у напрямку Харкова.
Обстріл міста підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як повідомив Ігор Терехов, під ударами опинилися три райони, у місті є проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, вдень 20 жовтня окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюмському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік.
Раніше Новини.LIVE писали, що військові РФ підступають до Куп'янська Харківської області та постійно його обстрілюють. У мережі опублікували кадри, який вигляд має центр міста.
Читайте Новини.LIVE!