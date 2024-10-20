У селі Новоплатонівка загинув 71-річний чоловік через ворожий КАБ

Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська у неділю, 20 жовтня, здійснили атаку керованою авіаційною бомбою по Ізюмському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Сьогодні близько 15:15 окупанти скинули авіаційну бомбу на село Новоплатонівка Борівської громади. Внаслідок цього пошкоджено приватний житловий будинок.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці продовжують працювати відповідні служби.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, ворог підступає до Куп'янська Харківської області та постійно його обстрілює. У мережі опублікували кадри, який вигляд має центр міста.

Також ми писали, що внаслідок обстрілів Харківщини 12-13 жовтня постраждали п'ятеро людей.