В Харькове прозвучала серия взрывов 20 октября

Харьков под обстрелом — в городе раздаются взрывы
Взрывы в Харькове вечером 20 октября раздались около 22:03. В разных районах города было слышно не менее четырех взрывов. По предварительным данным, под ударами оказались три района города.
Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Харьков.
Обстрел Харькова 20 октября
В Харькове вечером 20 октября прогремела серия взрывов. Горожане сообщают о по меньшей мере четырех мощных ударах. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:54.
Перед этим в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковщину и управляемой авиабомбе в направлении Харькова.
Обстрел города подтвердил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщил Игорь Терехов, под ударами оказались три района, в городе есть проблемы с электроснабжением.
Напомним, днем 20 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по Изюмскому району Харьковской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина.
Ранее Новини.LIVE писали, что военные РФ подступают к Купянску Харьковской области и постоянно его обстреливают. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр города.
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