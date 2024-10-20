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Харьков под обстрелом — в городе раздаются взрывы

20 октября 2024 22:13
Галина Шподарева - редактор
В Харькове прозвучала серия взрывов 20 октября
Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС
Галина Шподарева - редактор

Взрывы в Харькове вечером 20 октября раздались около 22:03. В разных районах города было слышно не менее четырех взрывов. По предварительным данным, под ударами оказались три района города. 

Об этом сообщил Telegram-канал Новини.LIVE Харьков.

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Сообщение Новини.LIVE Харьков. Фото: скриншот

Обстрел Харькова 20 октября

В Харькове вечером 20 октября прогремела серия взрывов. Горожане сообщают о по меньшей мере четырех мощных ударах. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 21:54.

Карта тревог
Карта тревог. Фото: скриншот

Перед этим в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковщину и управляемой авиабомбе в направлении Харькова.

Сообщение ПС
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Обстрел города подтвердил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщение Синегубова
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Как сообщил Игорь Терехов, под ударами оказались три района, в городе есть проблемы с электроснабжением.

Сообщение Терехова
Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, днем 20 октября оккупанты ударили управляемой авиационной бомбой по Изюмскому району Харьковской области. В результате обстрела погиб 71-летний мужчина.

Ранее Новини.LIVE писали, что военные РФ подступают к Купянску Харьковской области и постоянно его обстреливают. В сети опубликовали кадры, как выглядит центр города.

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