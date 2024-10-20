Війна в Україні — який вигляд має Куп'янськ

Наслідки російських обстрілів Куп'янська. Фото: скриншот

Противник не припиняє атакувати місто Куп'янськ Харківської області. У мережі опублікували кадри, як виглядає центр населеного пункту наразі.

Відео опублікували місцеві ЗМІ у суботу, 19 жовтня.

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У мережі показали, який вигляд зараз має місто Куп'янськ, яке щоденно знищують російські війська.

"Центр Куп'янська зараз", — зазначається в описі під відео.

На записі видно порожні вулиці міста, де не залишилося життя. Також важко не помітити обгорілу та зруйновану інфраструктуру міста, побиті дороги та будинки із пошкодженими дахами й вибитими вікнами.

Нагадаємо, у Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району.

Раніше ми писали, що за словами військового, на Куп’янському напрямку російські загарбники продовжують наступати, але українські воїни тримають фронт.