Війна в Україні — який вигляд має Куп'янськ

Куп'янськ у руїнах — у мережі показали відео знищених центральних вулиць міста
Противник не припиняє атакувати місто Куп'янськ Харківської області. У мережі опублікували кадри, як виглядає центр населеного пункту наразі.
Відео опублікували місцеві ЗМІ у суботу, 19 жовтня.
Як виглядає Куп'янськ
У мережі показали, який вигляд зараз має місто Куп'янськ, яке щоденно знищують російські війська.
"Центр Куп'янська зараз", — зазначається в описі під відео.
На записі видно порожні вулиці міста, де не залишилося життя. Також важко не помітити обгорілу та зруйновану інфраструктуру міста, побиті дороги та будинки із пошкодженими дахами й вибитими вікнами.
Нагадаємо, у Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району.
Раніше ми писали, що за словами військового, на Куп’янському напрямку російські загарбники продовжують наступати, але українські воїни тримають фронт.
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