Харків під ударом, чути гучні вибухи, — Терехов

Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 20 березня лунають у зв'язку з атакою Росії. Місто вкотре під ударом ворога.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи в Харкові 20 березня

За словами міського голови Харкова, у місті лунають вибухи.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом", — зазначив Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом в низці північних, східних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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