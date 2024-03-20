Харків під ударом, чути гучні вибухи, — Терехов
20 березня 2024 22:57
оновлено: 23:06
Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Харкові зараз 20 березня лунають у зв'язку з атакою Росії. Місто вкотре під ударом ворога.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
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За словами міського голови Харкова, у місті лунають вибухи.
"Харків вдруге за сьогодні під ударом", — зазначив Терехов.
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу.
Тим часом в низці північних, східних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.
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