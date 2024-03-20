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Харків під ударом, чути гучні вибухи, — Терехов

20 березня 2024 22:57
оновлено: 23:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Харків під ударом, чути гучні вибухи, — Терехов
Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 20 березня лунають у зв'язку з атакою Росії. Місто вкотре під ударом ворога.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами міського голови Харкова, у місті лунають вибухи.

"Харків вдруге за сьогодні під ударом", — зазначив Терехов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики зі сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом в низці північних, східних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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