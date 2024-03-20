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У Харкові знову збільшилася кількість постраждалих, є зниклі безвісти

20 березня 2024 22:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові знову збільшилася кількість постраждалих, є зниклі безвісти
Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти в середу, 20 березня, вдарили ракетою по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу знову збільшилася — до дев'яти.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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"UPD: станом на зараз кількість поранених зросла до дев'яти людей", — йдеться у повідомленні.

Також відомо про п'ятьох загиблих мешканців міста.

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Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Водночас мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що внаслідок ракетного удару по підприємству п'ятеро людей зникли безвісти.

"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник безвісти", — написав він.

За словами міського голови, особи зниклих встановлені, але вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих. 

Також відомо, що пожежу на місці майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі. 

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що семеро поранених у Харкові були ушпиталені, одному з них надали допомогу на місці.

Харків
окупанти
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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