У Харкові знову збільшилася кількість постраждалих, є зниклі безвісти

Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти в середу, 20 березня, вдарили ракетою по Харкову. Кількість поранених внаслідок обстрілу знову збільшилася — до дев'яти.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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"UPD: станом на зараз кількість поранених зросла до дев'яти людей", — йдеться у повідомленні.

Також відомо про п'ятьох загиблих мешканців міста.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Водночас мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що внаслідок ракетного удару по підприємству п'ятеро людей зникли безвісти.

"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник безвісти", — написав він.

За словами міського голови, особи зниклих встановлені, але вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих.

Також відомо, що пожежу на місці майже ліквідовано, є тільки тління у постраждалій будівлі.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки сьогоднішнього обстрілу Харкова. Там тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що семеро поранених у Харкові були ушпиталені, одному з них надали допомогу на місці.