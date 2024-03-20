Харьков под ударом, слышны громкие взрывы, — Терехов

Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Харькове сейчас 20 марта раздаются в связи с атакой России. Город еще раз под ударом врага.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов .

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Взрывы в Харькове 20 марта

По словам городского головы Харькова, в городе раздаются взрывы.

"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом" , - отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем в ряде северных, восточных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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