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Харьков под ударом, слышны громкие взрывы, — Терехов

20 марта 2024 22:57
обновлено: 23:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Харьков под ударом, слышны громкие взрывы, — Терехов
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 20 марта раздаются в связи с атакой России. Город еще раз под ударом врага.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов .

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Взрывы в Харькове 20 марта

По словам городского головы Харькова, в городе раздаются взрывы.

"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом" , - отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем в ряде северных, восточных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 20 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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