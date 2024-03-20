Харьков под ударом, слышны громкие взрывы, — Терехов
20 марта 2024 22:57
обновлено: 23:06
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Харькове сейчас 20 марта раздаются в связи с атакой России. Город еще раз под ударом врага.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов .
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Взрывы в Харькове 20 марта
По словам городского головы Харькова, в городе раздаются взрывы.
"Харьков второй раз за сегодняшний день под ударом" , - отметил Терехов.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики с востока.
Тем временем в ряде северных, восточных и центральных областей объявлена воздушная тревога.
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