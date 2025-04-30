Дронова атака на Харків 29 квітня — фоторепортаж

Харків після російських дронових атак — фоторепортаж
У ніч проти 30 квітня Харків опинився вночі під атаками дронів-камікадзе, які запустила Росія. Кілька будинків опинилися під атаками, є постраждалі.
Новини.LIVE побували на місці події.
Наслідки атаки дронів по Харкову
За повідомленням Харківської ОВА, ввечері близько о 22:00 29 квітня російські дрони знову атакували Харків. Під ударом опинилися Слобідський, Салтівський і Шевченківський райони міста.
Внаслідок влучань виникли численні пожежі, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. За даними ДСНС, у різних районах Харкова зафіксовано щонайменше десять осередків займання. Також зруйновано низку гаражів і об’єктів міської інфраструктури, пошкоджено автівки.
Кількість потерпілих унаслідок ударів збільшилась до 45 осіб. Серед них 14 людей мають травми різного ступеня тяжкості, п’ятеро госпіталізовані. Ще 31 особа пережила сильну стресову реакцію. Серед постраждалих такоє є двоє неповнолітніх та вагітна жінка.
Для надання екстреної медичної допомоги було залучено 13 бригад швидкої. Рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу всю ніч.
Нагадаємо, в ДСНС показали фото наслідків масованої дронової атаки Росії по Харкову.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, які об'єкти постраждали внаслідок атаки.
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