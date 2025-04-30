Дронова атака на Харків 29 квітня — фоторепортаж

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 30 квітня Харків опинився вночі під атаками дронів-камікадзе, які запустила Росія. Кілька будинків опинилися під атаками, є постраждалі.

Новини.LIVE побували на місці події.

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Наслідки атаки дронів по Харкову

За повідомленням Харківської ОВА, ввечері близько о 22:00 29 квітня російські дрони знову атакували Харків. Під ударом опинилися Слобідський, Салтівський і Шевченківський райони міста.

У будинку вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Будинок, який постраждав від атаки дронів. Фото: Новини.LIVE

У машині розбите скло. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок влучань виникли численні пожежі, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. За даними ДСНС, у різних районах Харкова зафіксовано щонайменше десять осередків займання. Також зруйновано низку гаражів і об’єктів міської інфраструктури, пошкоджено автівки.

Пошкоджена автівка. Фото: Новини.LIVE

Кількість потерпілих унаслідок ударів збільшилась до 45 осіб. Серед них 14 людей мають травми різного ступеня тяжкості, п’ятеро госпіталізовані. Ще 31 особа пережила сильну стресову реакцію. Серед постраждалих такоє є двоє неповнолітніх та вагітна жінка.

Гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE

Для надання екстреної медичної допомоги було залучено 13 бригад швидкої. Рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу всю ніч.

Нагадаємо, в ДСНС показали фото наслідків масованої дронової атаки Росії по Харкову.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, які об'єкти постраждали внаслідок атаки.