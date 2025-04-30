Дроновая атака на Харьков 29 апреля — фоторепортаж

Спасатели тушат пожар. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 30 апреля Харьков оказался ночью под атаками дронов-камикадзе, которые запустила Россия. Несколько домов оказались под атаками, есть пострадавшие.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия.

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Последствия атаки дронов по Харькову

По сообщению Харьковской ОГА, вечером около 22:00 29 апреля российские дроны снова атаковали Харьков. Под ударом оказались Слободской, Салтовский и Шевченковский районы города.

В доме выбиты окна. Фото: Новини.LIVE

Дом, который пострадал от атаки дронов. Фото: Новини.LIVE

В машине разбито стекло. Фото: Новини.LIVE

В результате попаданий возникли многочисленные пожары, повреждены инфраструктура и жилые дома. По данным ГСЧС, в разных районах Харькова зафиксировано не менее десяти очагов возгорания. Также разрушен ряд гаражей и объектов городской инфраструктуры, повреждены автомобили.

Поврежденная машина. Фото: Новини.LIVE

Количество пострадавших в результате ударов увеличилось до 45 человек. Среди них 14 человек имеют травмы различной степени тяжести, пятеро госпитализированы. Еще 31 человек пережил сильную стрессовую реакцию. Среди пострадавших также есть двое несовершеннолетних и беременная женщина.

Тушение пожара. Фото: Новини.LIVE

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE

Для оказания экстренной медицинской помощи было привлечено 13 бригад скорой помощи. Спасатели ликвидировали последствия обстрела всю ночь.

Напомним, в ГСЧС показали фото последствий массированной дроновой атаки России по Харькову.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, какие объекты пострадали в результате атаки.