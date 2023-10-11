Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків планує значні зміни у громадському транспорті та метрополітені, — Терехов arrow

Харків планує значні зміни у громадському транспорті та метрополітені, — Терехов

11 жовтня 2023 16:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків планує значні зміни у громадському транспорті та метрополітені, — Терехов
Поїзд метро прибуває на станцію у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківська міська влада розпочала тендер на закупівлю рухомого складу метро на суму 45 мільйонів євро. Новий транспорт з'явиться на лініях після отримання.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час пресконференції.

Читайте також:

Громадський транспорт у Харкові

За словами міського голови Ігоря Терехова, реконструкція та відновлення громадського транспорту — це завдання, над яким працюють у Харкові. Мер міста вказав, що трамвайні маршрути у місті активно замінюються автобусними, зокрема, через потребу у 80 нових трамваїв.

Міська влада також веде пошуки фінансування для закупівлі трамваїв і відновлення пошкоджених контактних мереж та електропідстанцій. Крім того, планується тендер на придбання електробусів.

Міський голова наголосив, що незважаючи на значний фінансовий тиск на міський бюджет, безкоштовний проїзд залишиться незмінним наразі. Загалом, на утримання громадського транспорту у Харкові витрачають 171 мільйон гривень щомісяця.

"Поки у нас є можливість утримувати безкоштовний проїзд в громадському транспорті, ми це робитимемо. Коли цієї можливості не буде, я чесно повідомлю харків'янам про це. Але всі пільги, які існували до війни, залишаться", — зазначив Ігор Терехов.

Вирішення щодо повернення або збереження платного проїзду в 2024 році буде прийнято на підставі фінансових можливостей міста та отриманих субвенцій із державного бюджету.

Нагадаємо, що що транспорт дає велике навантаження на бюджет Харкова. Тільки метрополітен на місяць вимагає від 60 до 80 млн грн. 

Також ми писали про те, що як у Харкові організували навчання у метро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз