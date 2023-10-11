Харків планує значні зміни у громадському транспорті та метрополітені, — Терехов

Поїзд метро прибуває на станцію у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Харківська міська влада розпочала тендер на закупівлю рухомого складу метро на суму 45 мільйонів євро. Новий транспорт з'явиться на лініях після отримання.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов під час пресконференції.

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За словами міського голови Ігоря Терехова, реконструкція та відновлення громадського транспорту — це завдання, над яким працюють у Харкові. Мер міста вказав, що трамвайні маршрути у місті активно замінюються автобусними, зокрема, через потребу у 80 нових трамваїв.

Міська влада також веде пошуки фінансування для закупівлі трамваїв і відновлення пошкоджених контактних мереж та електропідстанцій. Крім того, планується тендер на придбання електробусів.

Міський голова наголосив, що незважаючи на значний фінансовий тиск на міський бюджет, безкоштовний проїзд залишиться незмінним наразі. Загалом, на утримання громадського транспорту у Харкові витрачають 171 мільйон гривень щомісяця.

"Поки у нас є можливість утримувати безкоштовний проїзд в громадському транспорті, ми це робитимемо. Коли цієї можливості не буде, я чесно повідомлю харків'янам про це. Але всі пільги, які існували до війни, залишаться", — зазначив Ігор Терехов.

Вирішення щодо повернення або збереження платного проїзду в 2024 році буде прийнято на підставі фінансових можливостей міста та отриманих субвенцій із державного бюджету.

Нагадаємо, що що транспорт дає велике навантаження на бюджет Харкова. Тільки метрополітен на місяць вимагає від 60 до 80 млн грн.

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