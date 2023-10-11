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Харьков планирует значительные изменения в общественном транспорте и метрополитене, — Терехов

11 октября 2023 16:36
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьков планирует значительные изменения в общественном транспорте и метрополитене, — Терехов
Поезд метро прибывает на станцию в Харькове. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковские городские власти начали тендер на закупку подвижного состава метро на сумму 45 миллионов евро. Новый транспорт появится на линиях по получении.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов во время пресс-конференции.

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По словам городского головы Игоря Терехова, реконструкция и восстановление общественного транспорта – это задача, над которой работают в Харькове. Мэр города указал, что трамвайные маршруты в городе активно заменяются автобусными, в частности, из-за нужды в 80 новых трамваев.

Городские власти также ведут поиски финансирования для закупки трамваев и восстановления поврежденных контактных сетей и электроподстанций. Кроме того, планируется тендер на покупку электробусов.

Мэр подчеркнул, что несмотря на значительное финансовое давление на городской бюджет, бесплатный проезд останется неизменным. Всего на содержание общественного транспорта в Харькове тратят 171 миллион гривен ежемесячно.

"Пока у нас есть возможность содержать бесплатный проезд в общественном транспорте, мы будем это делать. Если этой возможности не будет, я честно сообщу харьковчанам об этом. Но все существовавшие до войны льготы останутся", — отметил Игорь Терехов.

Решение о возврате или сохранении платного проезда в 2024 году будет принято на основании финансовых возможностей города и полученных субвенций из государственного бюджета.

Напомним, что транспорт дает большую нагрузку на бюджет Харькова . Только метрополитен в месяц требует от 60 до 80 млн. грн.

Также мы писали о том, что как в Харькове организовали обучение в метро .

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