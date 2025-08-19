Відео
Головна Харків Удар РФ по Харкову — завершено аварійно-пошукові роботи

Удар РФ по Харкову — завершено аварійно-пошукові роботи

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 21:07
Атака РФ на Харків 18 серпня — завершено пошукові роботи
Наслідки удару РФ по Харкову 18 серпня 2025 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

У вівторок, 19 серпня, у Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місці вчорашньої атаки РФ. У понеділок, 18 серпня, окупанти прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 19 серпня, в Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Харків
Наслідки удару РФ по Харкову 18 серпня 2025 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Атака РФ на Харків 18 серпня — що відомо про наслідки

У понеділок, 18 серпня, російські загарбники прицільно вдарили безпілотниками по житловій багатоповерхівці в Індустріальному районі.

У будинку було 119 квартир, в яких мешкали 300 людей. На момент обстрілу вдома були близько половини з них.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло семеро людей, зокрема двоє дітей. Ще 24 людини постраждали. Двох людей вдалося врятувати працівникам ДСНС.

Обстріл Харкова
Наслідки удару РФ по Харкову 18 серпня 2025 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Серед тих, хто вчора вважався зниклим, двоє людей вийшли на зв’язок. Ще двох, на жаль, дістали загиблими з-під завалів.

У будинку сталися руйнації та пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 квадратних метрів.

За даними очільника ОВА, відразу після ударів на місці працювало 186 рятувальників і 52 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС. Також були залучені піротехнічні, кінологічні розрахунки та психологи ДСНС.

Удар РФ по Харкову
Наслідки удару РФ по Харкову 18 серпня 2025 року. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Як розповів Синєгубов, наразі від завалів розчищено значну частину внутрішніх приміщень будинку, вивезено сотні кубометрів будівельного сміття та металевих конструкцій.

Раніше ми інформували, що у Харкові від ворожого обстрілу у квартирі загинула вся родина.

Нагадаємо, що у Харкові ближче до ранку 18 серпня пролунали потужні вибухи — росіяни атакували дронами.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
