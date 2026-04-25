Обстріл дитячої залізниці в Харкові: фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у суботу, 25 квітня, атакували Харків. Зокрема, під ударом противника опинилася дитяча залізниця. Відомо, що загарбники влучили ракетою.
Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.
Внаслідок російської атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.
До прибирань наслідків долучаються не тільки комунальники, а й волонтери, зокрема ті, хто навчався тут у дитинстві на залізничників.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, 25 квітня російські окупанти атакували Харків ракетами та дронами. Внаслідок ударів постраждали півторарічна дитина та патрульна.
А 21 квітня російські загарбники завдали удару дроном по центру Харкова. Безпілотник влучив в адміністративну будівлю, яка розташована в Шевченківському районі.