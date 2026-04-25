Обстріл дитячої залізниці в Харкові: фоторепортаж наслідків

Російський обстріл дитячої залізниці в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Російські окупанти у суботу, 25 квітня, атакували Харків. Зокрема, під ударом противника опинилася дитяча залізниця. Відомо, що загарбники влучили ракетою.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.

Російський обстріл дитячої залізниці у Харкові 25 квітня

Внаслідок російської атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.

До прибирань наслідків долучаються не тільки комунальники, а й волонтери, зокрема ті, хто навчався тут у дитинстві на залізничників.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, 25 квітня російські окупанти атакували Харків ракетами та дронами. Внаслідок ударів постраждали півторарічна дитина та патрульна.

Читайте також:

А 21 квітня російські загарбники завдали удару дроном по центру Харкова. Безпілотник влучив в адміністративну будівлю, яка розташована в Шевченківському районі.