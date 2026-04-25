Обстріл дитячої залізниці в Харкові: фоторепортаж наслідків

Обстріл дитячої залізниці в Харкові: фоторепортаж наслідків

Дата публікації: 25 квітня 2026 13:55
Російський обстріл дитячої залізниці в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Російські окупанти у суботу, 25 квітня, атакували Харків. Зокрема, під ударом противника опинилася дитяча залізниця. Відомо, що загарбники влучили ракетою.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Євген Пушкарьов.

Російський обстріл дитячої залізниці у Харкові 25 квітня

Внаслідок російської атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.

Обстріл Харкова 25 квітня
Дитяча залізниця в Харкові після російського обстрілу 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Російський обстріл Харкова 25 квітня
Наслідки російського обстрілу Харкова 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

До прибирань наслідків долучаються не тільки комунальники, а й волонтери, зокрема ті, хто навчався тут у дитинстві на залізничників.

Російська атака на Харків 25 квітня
Пошкоджена дитяча залізниця в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Удар Росії по Харкову 25 квітня
Наслідки атаки Росії на Харків 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Обстріл дитячої залізниці в Харкові 25 квітня
Пошкодження внаслідок російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Росія вдарила по Харкову 25 квітня
Дитяча залізниця в Харкові після російського обстрілу 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Обстріл Харкова 25 квітня
Наслідки російського обстрілу Харкова 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Російський удар по Харкову 25 квітня
Російський обстріл Харкова 25 квітня. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, 25 квітня російські окупанти атакували Харків ракетами та дронами. Внаслідок ударів постраждали півторарічна дитина та патрульна. 

А 21 квітня російські загарбники завдали удару дроном по центру Харкова. Безпілотник влучив в адміністративну будівлю, яка розташована в Шевченківському районі.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
