Головна Харків Атака РФ на Харків: поранено півторарічну дитину та патрульну

Дата публікації: 25 квітня 2026 09:35
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 25 квітня атакували Харків. Зафіксовано влучання балістичних ракет та БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей, серед яких дитина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 25 квітня

Зокрема, Терехов повідомив про приліт "Шахеда" по приватному будинку. Крім того, сильно постраждав багатоповерховий будинок. Також пошкоджено дитячу залізницю.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали півторарічна дитина та патрульна

null
Допис Терехова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Терехова, 21 квітня російські окупанти атакували центр Харкова. Зафіксовано влучання дрона в адміністративну будівлю. 

Крім того, 20 квітня загарбники завдали удару бойовим дроном по Основʼянському району Харкова. Внаслідок російського обстрілу поранення отримали двоє людей.

А 18 квітня окупанти вдарили по промисловому підприємстві та ринку в Харкові. Також ворог вдарив ракетою по центру міста.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
