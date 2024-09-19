Вибухи у Харкові 19 вересня зранку — куди прилетіли КАБи

Обстріл Харкова. Ілюстративне фото: ДСНС

Зранку, 19 вересня, Російська Федерація завдала три удари КАБами по Харкову. Два прильоти зафіксовано у місті, ще один у передмісті.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Обстріл Харкова зранку 19 вересня

Атака міста сталася приблизно о п'ятій годині ранку. Терехов уточнив, що перший приліт був між школою та дитсадком в Індустріальному районі міста.

Другий приліт російського КАБу зафіксовано біля депо в Салтівському районі міста. Тут як і у першому випадку, в будинках вибиті вікна. Обстеження удару триває.

Третій КАБ росіян впав у передмісті.

Ігор Терехов додав, що інформації про постраждалих немає.