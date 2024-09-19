Вибухи у Харкові 19 вересня зранку — куди прилетіли КАБи

Мер Харкова уточнив, куди прилетіли три КАБи РФ під час ранкової атаки міста
19 вересня 2024 06:02
Обстріл Харкова. Ілюстративне фото: ДСНС
Зранку, 19 вересня, Російська Федерація завдала три удари КАБами по Харкову. Два прильоти зафіксовано у місті, ще один у передмісті.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
Читайте також:
Обстріл Харкова зранку 19 вересня
Атака міста сталася приблизно о п'ятій годині ранку. Терехов уточнив, що перший приліт був між школою та дитсадком в Індустріальному районі міста.
Другий приліт російського КАБу зафіксовано біля депо в Салтівському районі міста. Тут як і у першому випадку, в будинках вибиті вікна. Обстеження удару триває.
Третій КАБ росіян впав у передмісті.
Ігор Терехов додав, що інформації про постраждалих немає.
Читайте Новини.LIVE!