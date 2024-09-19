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Зруйновані житлові будинки, горів ліс — у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Харкова

19 вересня 2024 03:35
Чекарьова Марія - редактор
У Харківській прокуратурі повідомили про наслідки нічної атаки росіян по місту ввечері 18 вересня
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Скриншот видео
Чекарьова Марія - редактор

Близько 00:00 росіяни завдали удару по Харкову. За попередньою інформацією, для атаки ворог використав балістичне озброєння. Через обстріл повністю знищено два житлових будинки.

Про це вночі в четвер, 19 вересня, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Станом 01:00 відомо про три місця влучення, усі в Шевченківському районі.

"Унаслідок вибухів було знищено два приватних житлових будинки. Також загорілися господарчі споруди та лісиста місцевість площею близько тисячі квадратних метрів. На місці травмованих та загиблих осіб немає", — повідомив Чубенко.

За фактом воєнного злочину відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України ("Порушення законів та звичаїв війни").

Що відомо про атаку на Харків у ніч проти 19 вересня

Пізно ввечері 18 вересня у Харкові пролунала низка вибухів. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Трохи згодом харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ракетних ударів зазнали пошкоджень житлові будинки.

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