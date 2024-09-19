Обстрелы Харьковской области за сутки 18 сентября — последствия вражеских атак

Последствия российских атак по Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Российские оккупанты не прекращают атак на Харьковщину. В течение суток 18 сентября и с утра 19 сентября произошли мощные обстрелы по нескольким районам области, пострадали и многочисленны разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 19 сентября.

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Больше обстрелов враг совершил на Купянский район — взрывы там раздавались 18 сентября с самого утра. Россияне применили РСЗО и атаковали с артиллерии. В результате атак там были многочисленные пожары, поврежден автомобиль, четыре хозяйственные постройки и четыре жилых дома.

В селе Глушковка Купянского района в результате обстрела погибла 55-летняя женщина, 50-летний мужчина получил ранения.

В Дергачевской общине в результате обстрела загорелась трава и дома. Пострадавших нет.

Также враг 18 сентября атаковал Харьков. Около 23:50 в Шевченковском районе прогремели взрывы в результате российских атак с С-300. Взрывная волна вынесла окна в девяти многоэтажках, витрины магазина, а в лесу рядом произошел пожар, перекинувшийся на частный дом и хозяйственные постройки.

Атаки российские войска продлили и 19 сентября. В частности, в 04:55 в Харькове, в Индустриальном районе прогремели взрывы в результате атаки КАБами. Повреждено здание школы, детсада и многоквартирного дома. Через пять минут в Салтовском районе российский КАБ попал на территорию объекта гражданской инфраструктуры – повреждены окна и ворота

Также утром раздавались взрывы в Изюмском районе, где возник пожар на открытой территории. А в Купянске от обстрела пострадали шесть человек — три женщины и три человека в возрасте от 50 до 85 лет, у них среднее состояние тяжести телесных повреждений.

Бои на Харьковском направлении

Российские войска пытались дважды штурмовать в районах Волчанска и Тихого. На Купянском направлении за сутки россияне атаковали 15 раз. ВСУ отразили штурмы неподалеку от Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.