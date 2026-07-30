Проєкт «Небо Одеси» показав результати боротьби з БпЛА

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дослідження програми "Прозорі міста".

Четверте місце

За даними дослідження програми "Прозорі міста", у 2025 році Харків залучив до міського бюджету 4,2 млрд грн власних доходів. Це дозволило місту посісти четверте місце серед 50 найбільших громад України. Попереду опинилися лише Київ із понад 25 млрд грн, Дніпро — із 6 млрд грн та Львів — із 5,8 млрд грн. Одразу після Харкова розташувалася Одеса, яка отримала 3,9 млрд грн.

Робота попри небезпеку

До десятки міст із найбільшими надходженнями також увійшли ще два прифронтові міста — Запоріжжя та Миколаїв. Аналітики зазначають, що це свідчить про збереження економічної активності навіть у регіонах, які регулярно потерпають від російських атак.

Загалом у 2025 році 50 найбільших міст України отримали понад 76 млрд грн від місцевих податків і зборів. Станом на початок липня 2026 року вони вже залучили понад 36,5 млрд грн власних доходів.

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Що показує рейтинг

Автори дослідження наголошують, що великі суми надходжень часто пов'язані з кількістю населення та платників податків. Водночас більш точним показником фінансової стійкості є частка місцевих податків і зборів у загальних доходах бюджету.

У середньому серед 50 досліджених міст цей показник становив 21,2%. Найвищу частку зафіксували у Кривому Розі — 33,1%. До лідерів за цим показником також увійшли Кам'янське, Ірпінь, Горішні Плавні, Львів та Ізмаїл.

Бюджетна підтримка

Зазначимо, раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав передбачити в державному бюджеті додаткову підтримку прифронтових громад. Серед пропозицій — податкові стимули для бізнесу, збільшення фінансування безпекових проєктів і спрощення умов співфінансування для міст, які перебувають під постійними обстрілами. Ці ініціативи Асоціація прифронтових міст та громад планує подати на розгляд уряду та парламенту.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні значна частина родин живе на межі бідності та змушена економити на базових потребах. Людям доводиться обирати між купівлею продуктів і необхідних ліків. Особливо складною залишається ситуація у прифронтових містах і громадах.

Також Новини.LIVE писали, що ініціатива голови Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова щодо зниження ставки ПДВ на товари першої необхідності до 5% сприяє подоланню бідності. Це доведено європейським досвідом.