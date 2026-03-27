Харків витратить понад 314 млн грн на ремонт доріг цього року

Ремонт доріг. Фото: Новини.LIVE

Цього року Харків витратить понад 314 мільйонів гривень на ремонт та утримання автомобільних доріг. Зокрема, проведуть капремонт доріг та штучних споруд, серед яких мости та шляхопроводи. Наразі перелік обʼєктів ще не затверджено.

Про це повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на запит Новини.LIVE.

Ремонт доріг у Харкові

Відповідно до паспортів бюджетної програми міського бюджету на 2026 рік на ремонт та утримання автомобільних доріг передбачено фінансування у розмірі 314 758 191 грн:

капітальний ремонт доріг і штучних споруд (мостів, шляхопроводів та інше) — 20 млн грн;

утримання вулично-дорожньої мережі міста та штучних споруд — 294,8 млн грн;

Крім того, планують здійснити поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, штучних споруд міста на 129,1 млн грн.

"Орієнтовний загальний обсяг дорожніх робіт, який планується виконати у 2026 році — 77 тисяч квадратних метрів. Перелік обʼєктів ремонту не затверджено", — зазначив заступник міського голови-директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий.

У Департаменті зазначили, що підрядні організації визначаються відповідно до Закону України через систему публічних закупівель (з урахуванням воєнного стану).

Основні підрядники і договори:

ТОВ "Єврошлях" — капітальний ремонт вул. Шишківської (від вул. Лісопарківської до пров. Шишківського) — 8,9 млн грн, завершення робіт грудень 2026;

КП "Шляхрембуд" — поточний ремонт доріг — 209,9 млн грн (після змін), утримання доріг — 243,9 млн грн, прибирання снігу — 243,9 млн грн, всі роботи планують завершити до грудня 2026.

Відповідь Департаменту будівництва та шляхового господарства на запит Новини.LIVE

Ремонт доріг у Києві

У "Київавтодорі" на запит Новини.LIVE розповідали, що у столиці зросла кількість вибоїн на дорогах після зими. Крім того, багато вулиці не проходили капремонту 20-30 років, внаслідок чого матеріали руйнувалися.

У Києві щодня працюють дорожні бригади, які здійснюють аварійний і плановий ремонт покриття. Загальна площа відновлених ділянок уже перевищила 31 тисячу квадратних метрів, при цьому застосовують різні технології, зокрема гарячий і холодний асфальтобетон.

Крім того, цього року планується продовження ремонтів ключових магістралей, мостів та шляхопроводів. Темпи робіт залежать від погоди та фінансування.

