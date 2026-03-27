Харьков потратит более 314 млн грн на ремонт дорог в этом году

Ремонт дорог. Фото: Новини.LIVE

В этом году Харьков потратит более 314 миллионов гривен на ремонт и содержание автомобильных дорог. В частности, проведут капремонт дорог и искусственных сооружений, среди которых мосты и путепроводы. Сейчас перечень объектов еще не утвержден.

Об этом сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на запрос Новини.LIVE.

Ремонт дорог в Харькове

В соответствии с паспортами бюджетной программы городского бюджета на 2026 год на ремонт и содержание автомобильных дорог предусмотрено финансирование в размере 314 758 191 грн:

капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений (мостов, путепроводов и прочее) — 20 млн грн;

содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений — 294,8 млн грн;

Кроме того, планируется осуществить текущий ремонт улично-дорожной сети, искусственных сооружений города на 129,1 млн грн.

"Ориентировочный общий объем дорожных работ, который планируется выполнить в 2026 году — 77 тысяч квадратных метров. Перечень объектов ремонта не утвержден", — отметил заместитель городского головы-директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Дмитрий Липовый.

В Департаменте отметили, что подрядные организации определяются в соответствии с Законом Украины через систему публичных закупок (с учетом военного положения).

Основные подрядчики и договоры:

ООО "Еврошлях" — капитальный ремонт ул. Шишковской (от ул. Лесопарковской до переулка Шишковского) — 8,9 млн грн, завершение работ декабрь 2026;

КП "Шляхрембуд" — текущий ремонт дорог — 209,9 млн грн (после изменений), содержание дорог — 243,9 млн грн, уборка снега — 243,9 млн грн, все работы планируют завершить до декабря 2026.

Ответ Департамента строительства и дорожного хозяйства на запрос Новини.LIVE

Ремонт дорог в Киеве

В "Киевавтодоре" на запрос Новини.LIVE рассказывали, что в столице возросло количество выбоин на дорогах после зимы. Кроме того, многие улицы не проходили капремонта 20-30 лет, в результате чего материалы разрушались.

В Киеве ежедневно работают дорожные бригады, которые осуществляют аварийный и плановый ремонт покрытия. Общая площадь восстановленных участков уже превысила 31 тысячу квадратных метров, при этом применяют различные технологии, в частности горячий и холодный асфальтобетон.

Кроме того, в этом году планируется продолжение ремонтов ключевых магистралей, мостов и путепроводов. Темпы работ зависят от погоды и финансирования.

