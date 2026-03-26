Головна Харків Тарифи на комунальні послуги: як платитимуть харків'яни у квітні

Тарифи на комунальні послуги: як платитимуть харків'яни у квітні

Дата публікації: 26 березня 2026 19:40
Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та області ціни на комунальні послуги з 1 квітня не зміняться. Уряд продовжив дію фіксованих тарифів до завершення опалювального сезону (до 30 квітня 2026 року), а також запровадив механізм перерахунку платежів, якщо послуги не надавалися через обстріли. 

Ціни на електроенергію

З 1 квітня харків'яни надалі сплачуватимуть за світло за чинною фіксованою ціною. Наразі тариф становить 4,32 грн за кВт·год. До 30 квітня 2026 року для домогосподарств з електроопаленням зберігаються пільгові умови: у межах споживання до 2000 кВт·год на місяць тариф становить 2,64 грн за кВт·год. Перевищення цього ліміту оплачується за стандартною ставкою 4,32 грн за кВт·год.

Водночас для окремих категорій споживачів діють спеціальні умови. Зокрема, власники двозонних лічильників можуть користуватися дешевшим нічним тарифом — приблизно вдвічі нижчим за денний. Також пільгові умови можуть застосовуватися для домогосподарств з електроопаленням.

Газопостачання

Наразі для більшості побутових споживачів діє річний тариф на рівні 7,96 грн за кубометр. Ця ціна є фіксованою і гарантовано збережеться щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Під час воєнного стану в Україні діє обмеження на підвищення тарифів для населення. Саме це дозволяє утримувати ціни на стабільному рівні.

Вартість проїзду

Станом на зараз у Харкові діє безкоштовний проїзд у комунальному транспорті:

  • метро;
  • трамваї;
  • тролейбуси;
  • комунальні автобуси.

Місто планує зберегти цю практику і в 2026 році, щоб підтримати жителів та забезпечити доступність перевезень.

Водночас у місті можуть змінюватися ціни у приватних маршрутках, тому там тариф інколи коригують через подорожчання пального. 

Як писали Новини.LIVE, станом на 26 березня у Харкові дизель тримається на рівні 84,12 грн за літр. У порівнянні з попередніми показниками, ціна на дизель дещо знизилася — на 0,07 грн. 

Також ми повідомляли, що 27 березня синоптики прогнозують в Харкові та області дощі упродовж всієї доби. Попри це, температура повітря впродовж доби буде комфортною.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
