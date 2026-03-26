Головна Харків Терехов закликав Європу до партнерства з прифронтовими громадами

Терехов закликав Європу до партнерства з прифронтовими громадами

Дата публікації: 26 березня 2026 18:28
Ігор Терехов на Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum. Фото: t.me/ihor_terekhov

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum у Львові. Там він заявив про необхідність посилення співпраці між українськими прифронтовими громадами та європейськими муніципалітетами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Ігор Терехов розповів у соцмережах. 

Співпраця Європи з прифронтовими громадами

Терехов розповів, що головна мета участі у форумі — донести до міжнародних партнерів реальну позицію міст, які щодня перебувають під загрозою обстрілів.

Терехов на форумі у Львові. Фото: t.me/ihor_terekhov
Мер Харкова наголосив, що українські громади не лише потребують підтримки, а й готові ділитися власним досвідом і стійкістю. Водночас, за його словами, йдеться не просто про отримання допомоги, а про формування справжніх партнерських відносин.

"Ми шукаємо не просто допомогу — ми шукаємо друзів. Нам потрібні прямі горизонтальні зв’язки між муніципалітетами", — підкреслив він.

Читайте також:

Міський голова зазначив, що відновлення енергетичної інфраструктури та зруйнованого житла вимагає не ситуативних рішень, а довгострокових стратегічних альянсів. Він також подякував партнерам зі Швеції та Норвегії, які вже готові працювати у такому форматі.

Крім того, Терехов підкреслив, що самих лише фінансових ресурсів чи технологій недостатньо для подолання викликів війни. На його думку, світ має змінити підхід до сприйняття ситуації, адже саме прифронтові території сьогодні формують нову безпекову архітектуру Європи.

"Тільки через таку спільну відповідальність і міцну дружбу міст ми зможемо захистити наше спільне завтра і забезпечити справжній, справедливий довготривалий мир", — підсумував очільник Харкова. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Терехов розповів, як Харків готується до наступної зими. В місті впроваджують систему, якої раніше не було — йдеться про встановлення когенераційного обладнання, модульних котелень та буріння свердловин.

Крім того, мер Харкова запропонував стратегію підтримки людей похилого віку. За його словами, документ має передбачати розвиток системи соціального догляду, медичної профілактики, сучасних сервісів підтримки та безбар’єрного середовища.

Харків Європа Ігор Терехов
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
