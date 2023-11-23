Харьков запустит новую систему оповещения — Терехов рассказал, что изменится

Городской глава Харькова Игорь Терехов. Фото: ТГ-канал Игоря Терехова

В Харькове в 2024 году установят новую систему оповещения о воздушных тревогах. Ее услышат горожане во всех районах Харькова.

Об этом заявил городской глава Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

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"Она быстрее реагирует на все возможные вызовы. Будет установлена ​​во всех районах города Харькова, и все жители Харькова будут иметь возможность слушать эту воздушную тревогу и соответственно реагировать", — сказал Терехов.

Он также уточнил, что средства на такое обновление предусмотрели в городском бюджете, принятом на сессии горсовета 22 ноября.

"Мы должны применять современные технологии, соответствующее проектное решение уже у нас есть. Поэтому мы выделили средства на это и будем проводить в течение года такую ​​работу, чтобы харьковчане были в безопасных условиях", — отметил Терехов.

Ранее мы сообщали, что на внеочередной сессии Харьковский городской совет принял решение по проекту бюджета Харьковской городской территориальной общины на 2024 год. Общий объем доходов бюджета города составляет 17 млрд. грн.

Напомним, исполком Харькова одобрил проект бюджета на следующий год, в котором предусмотрел ежемесячное пособие детям погибших военных.