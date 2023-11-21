Влада Харкова запланувала у бюджеті виплати дітям загиблих воїнів

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Сьогодні, 21 листопада, виконком Харкова схвалив проєкт бюджету на наступний рік. У ньому передбачена щомісячна допомога дітям загиблих військових.

Про це повідомив Ігор Терехов.

Читайте також:

Проєкт бюджету Харкова на 2024 рік

"Сьогодні виконком схвалив проєкт бюджету нашої громади на наступний рік, яким, зокрема, передбачена і щомісячна адресна грошова допомога неповнолітнім дітям загиблих воїнів", — розповів Терехов.

Він зазначив, що жодна сума не врятує від втрати батька або матері, однак влада міста сподівається, що ця підтримка хоч трохи полегшить життя рідним полеглих героїв.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російські окупанти досить серйозно пошкодили транспортну інфраструктуру Харкова. Попри це, рух у місті не зупинявся ні на хвилину.

Також ми писали, що у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.

Додамо, у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).