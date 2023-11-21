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Влада Харкова запланувала у бюджеті виплати дітям загиблих воїнів

21 листопада 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Влада Харкова запланувала у бюджеті виплати дітям загиблих воїнів
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 21 листопада, виконком Харкова схвалив проєкт бюджету на наступний рік. У ньому передбачена щомісячна допомога дітям загиблих військових.

Про це повідомив Ігор Терехов.

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"Сьогодні виконком схвалив проєкт бюджету нашої громади на наступний рік, яким, зокрема, передбачена і щомісячна адресна грошова допомога неповнолітнім дітям загиблих воїнів", — розповів Терехов.

Він зазначив, що жодна сума не врятує від втрати батька або матері, однак влада міста сподівається, що ця підтримка хоч трохи полегшить життя рідним полеглих героїв.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російські окупанти досить серйозно пошкодили транспортну інфраструктуру Харкова. Попри це, рух у місті не зупинявся ні на хвилину.

Також ми писали, що у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.

Додамо, у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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