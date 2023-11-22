Депутати Харківської міської ради під час позачергової сесії ухвалили бюджет на 2024 рік

Будівля Держпрому в зимній час. Ілюстративне фото: Андрій Засипко

Сьогодні, на позачерговій сесії, Харківська міська рада прийняла рішення щодо проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік. Загальний обсяг доходів бюджету міста становить 17 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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Джерела доходів та їх структура

Однією з ключових подій сесії було ухвалення проєкту бюджету, в якому передбачено різноманітні джерела доходів та напрямки їх використання. Отже, у проєкті рішення враховано освітню субвенцію з держбюджету у розмірі 2,033 мільярди гривень, дотацію на виконання повноважень органами місцевого самоврядування, дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок податкових пільг для суб'єктів космічної діяльності та літакобудування, а також субвенції на продовження третьої лінії Харківського метрополітену та на відновлення об’єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Проект розвитку міської інфраструктури — 2".

Основним джерелом доходів залишається податок на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів бюджету наступного року складатиме 55,1%, або 7,2 мільярда гривень. Крім того, місцеві податки та збори призначено на суму 4,7 мільярда гривень.

Обсяг видатків проєкту бюджету на 2024 рік становить також 17 мільярдів гривень, причому значний акцент робиться на відновленні об’єктів критичної інфраструктури у сфері житлово-комунального господарства. На ці цілі виділено 1,2 мільярда гривень, що включає реконструкцію теплопостачання та відновлення житлового фонду.

Видатки на соціальну сферу та освіту

Видатки соціальної спрямованості займають значну частину бюджету - 6,4 мільярда гривень або 37,4%. Зокрема, на галузь освіти передбачено 5,2 мільярда гривень, із чого 2,033 мільярда гривень забезпечить освітня субвенція з державного бюджету.

Охорона здоров'я отримає 3,6 мільярда гривень, включаючи 3,1 мільярда гривень з державного бюджету від Національної служби здоров’я України. Забезпечення соціального захисту та соціальне забезпечення отримають 631 мільйон гривень, на культуру і мистецтво виділено 391 мільйон гривень, а на фізкультуру і спорт — 221 мільйон гривень.

Інфраструктура та господарство

Велику увагу приділено також розвитку інфраструктури та господарства. Видатки на житлово-комунальне господарство складуть 4,2 мільярда гривень, дорожнє господарство — 715 мільйонів гривень, транспортну інфраструктуру — 2,5 мільярда гривень.

Як і в попередні роки, збережене фінансування витрат на забезпечення безкоштовного проїзду в метро, трамваях, тролейбусах і автобусах. На це передбачено майже 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, що влада Харкова запланувала у бюджеті виплати дітям загиблих воїнів.

Також ми писали про те, що що у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський".