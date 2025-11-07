Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків знову без світла — графік вимкнень на 7 листопада

Харків знову без світла — графік вимкнень на 7 листопада

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:59
Оновлено: 00:59
Коли у Харкові не буде світла — оновлений розклад відключень
Фото ілюстративне: Харківобленерго/Telegram

У п'ятницю, 7 листопада в Харкові та області знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики попереджають, що обмеження необхідні для стабільної роботи енергосистеми після наслідків атак на об’єкти інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго" у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Графік відключень на 7 листопада

У компанії зазначили, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" завтра у Харкові та регіоні застосовуватиметься перша черга графіків погодинних вимкнень (ГПВ). Обмеження діятимуть із 08:00 до 21:00, а години без електропостачання залежать від черги або підчерги. Для промислових споживачів додатково діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 08:00 до 22:00.

Харків знову без світла — графік вимкнень на 7 листопада - фото 1
Допис Харківобленерго у Telegram. Фото: скриншот

"Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у п'ятницю, 7 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ)", — повідомило Харківобленерго.

За попереднім розкладом, електроенергію відключатимуть поетапно: з 08:00 до 10:00, з 10:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 і з 17:00 до 21:00 — залежно від черги.

1.1 10:00-14:00 
1.2 10:00-14:00
2.1, 2.2 не вимикаються
3.1 14:00-17:00
3.2 14:00-17:00
4.1, 4.2 не вимикаються
5.1 17:00-21:00
5.2 17:00-21:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00

Енергетики наголошують, що можливі зміни через оперативну ситуацію в енергосистемі. Мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних каналах компанії.

Нагадаємо, що ввечері 2 листопада в Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Індустріальному та Київському районах міста, про що повідомив мер Ігор Терехов.

Раніше ми також інформували, що протягом жовтня окупанти регулярно обстрілювали житлові квартали Харкова, пошкодивши загалом 171 будівлю.

Харків електроенергія Харківська область Укренерго світло графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації