Коли у Харкові не буде світла — оновлений розклад відключень

У п'ятницю, 7 листопада в Харкові та області знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики попереджають, що обмеження необхідні для стабільної роботи енергосистеми після наслідків атак на об’єкти інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба АТ "Харківобленерго" у четвер, 6 листопада.

Графік відключень на 7 листопада

У компанії зазначили, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" завтра у Харкові та регіоні застосовуватиметься перша черга графіків погодинних вимкнень (ГПВ). Обмеження діятимуть із 08:00 до 21:00, а години без електропостачання залежать від черги або підчерги. Для промислових споживачів додатково діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 08:00 до 22:00.

"Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" з метою забезпечення стабільної роботи Об’єднаної енергосистеми у п'ятницю, 7 листопада, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ)", — повідомило Харківобленерго.

За попереднім розкладом, електроенергію відключатимуть поетапно: з 08:00 до 10:00, з 10:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 і з 17:00 до 21:00 — залежно від черги.

1.1 10:00-14:00

1.2 10:00-14:00

2.1, 2.2 не вимикаються

3.1 14:00-17:00

3.2 14:00-17:00

4.1, 4.2 не вимикаються

5.1 17:00-21:00

5.2 17:00-21:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Енергетики наголошують, що можливі зміни через оперативну ситуацію в енергосистемі. Мешканцям радять стежити за оновленнями на офіційних каналах компанії.

Нагадаємо, що ввечері 2 листопада в Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Індустріальному та Київському районах міста, про що повідомив мер Ігор Терехов.

Раніше ми також інформували, що протягом жовтня окупанти регулярно обстрілювали житлові квартали Харкова, пошкодивши загалом 171 будівлю.