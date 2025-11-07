Когда в Харькове не будет света - обновленное расписание отключений

Харьков снова без света — график отключений на 7 ноября
В пятницу, 7 ноября в Харькове и области снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики предупреждают, что ограничения необходимы для стабильной работы энергосистемы после последствий атак на объекты инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в четверг, 6 ноября.
График отключений на 7 ноября
В компании отметили, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" завтра в Харькове и регионе будет применяться первая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ). Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00, а часы без электроснабжения зависят от очереди или подочереди. Для промышленных потребителей дополнительно будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) с 08:00 до 22:00.
"В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — сообщило Харьковоблэнерго.
По предварительному расписанию, электроэнергию будут отключать поэтапно: с 08:00 до 10:00, с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00 — в зависимости от очереди.
1.1 10:00-14:00
1.2 10:00-14:00
2.1, 2.2 не отключаются
3.1 14:00-17:00
3.2 14:00-17:00
4.1, 4.2 не отключаются
5.1 17:00-21:00
5.2 17:00-21:00
6.1 08:00-10:00
6.2 08:00-10:00
Энергетики отмечают, что возможны изменения из-за оперативной ситуации в энергосистеме. Жителям советуют следить за обновлениями на официальных каналах компании.
Напомним, что вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Индустриальному и Киевскому районам города, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.
Ранее мы также информировали, что в течение октября оккупанты регулярно обстреливали жилые кварталы Харькова, повредив в общей сложности 171 здание.
