Когда в Харькове не будет света - обновленное расписание отключений

В пятницу, 7 ноября в Харькове и области снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики предупреждают, что ограничения необходимы для стабильной работы энергосистемы после последствий атак на объекты инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в четверг, 6 ноября.

График отключений на 7 ноября

В компании отметили, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" завтра в Харькове и регионе будет применяться первая очередь графиков почасовых отключений (ГПВ). Ограничения будут действовать с 08:00 до 21:00, а часы без электроснабжения зависят от очереди или подочереди. Для промышленных потребителей дополнительно будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) с 08:00 до 22:00.

"В соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" с целью обеспечения стабильной работы Объединенной энергосистемы в пятницу, 7 ноября, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ)", — сообщило Харьковоблэнерго.

По предварительному расписанию, электроэнергию будут отключать поэтапно: с 08:00 до 10:00, с 10:00 до 14:00, с 14:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00 — в зависимости от очереди.

1.1 10:00-14:00

1.2 10:00-14:00

2.1, 2.2 не отключаются

3.1 14:00-17:00

3.2 14:00-17:00

4.1, 4.2 не отключаются

5.1 17:00-21:00

5.2 17:00-21:00

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Энергетики отмечают, что возможны изменения из-за оперативной ситуации в энергосистеме. Жителям советуют следить за обновлениями на официальных каналах компании.

Напомним, что вечером 2 ноября в Харькове прогремели взрывы — россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по Индустриальному и Киевскому районам города, о чем сообщил мэр Игорь Терехов.

Ранее мы также информировали, что в течение октября оккупанты регулярно обстреливали жилые кварталы Харькова, повредив в общей сложности 171 здание.