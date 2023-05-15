Купальний сезон: на Харківщині до літа підготують 7 пляжів

Люди відпочивають на міському пляжі у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

На сьогодні у Харківській області ухвалене рішення про відкриття 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський.

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За данними Сдеякі територіальні громадив же визначили місця для відпочинку: Безлюдівська селищна рада – 4 пляжі, Пісочинська селищна рада – 1 пляж, Краснокутська селищна рада – 1 пляж і Зміївська міська рада – 1 пляж. Місцева влада Харкова ще розглядає питання відкриття пляжів.

"7 пляжів на території області визначені і будуть обладнуватися. Проведено обстеження території, прилягаючої до пляжів, буде також проведено обстеження підводної частини пляжів, щоб убезпечити. Будуть рятувальники чергувати, буде медичний персонал", — розповів Колосовський.

Тим часом в Балаклійській громаді заборонили купання в місцевих водоймах. Таке рішення прийняли під час комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В протоколі йдеться, що через активні бойові дії частина населених пунктів громади та прибережних зон водних об'єктів перебували під обстрілами й були заміновані. Піротехніки у першу чергу проводять розмінування інфраструктури. Розміновувати прибережні зони водних об'єктів і місць масового відпочинку найближчим часом не планують. Тому купання цього сезону буде заборонено. До 25 травня біля місць відпочинку мають встановити попереджувальниці таблички.

Таке ж рішення прийняла комісія Мереф'янської громади. Найбільший пляж у Мерефі знаходиться на річці Мжа. Окрім центру громади, заборона стосується також селищ Селекційне та Утківка, а також сіл Нижня і Верхня Озеряна, Лелюки та Кринички.

Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Харківській області Сергій Колосовський повідомив також, що у громадах, які були під окупацією або поблизу лінії фронту, місця для купання визначатися не будуть.

Небезпека на воді

Також в ДСНС розповіли, що протягом 2022 року в Харківській області на водоймах загинули 29 людей — двоє з них, це дітей.

"На сьогоднішній момент вже на території області вилучені тіла 20 загиблих людей. В Ізюмському, Чугуївському районах – 4 особи, в Богодухівському, Куп'янському, Харківському – 3 особи, Лозівському – 2 та Красноградському – 1 особа", — розповів рятувальник.

Нагадаємо, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.

Також ми розповідали, що що мешканців Харківської області просять утриматися від відвідування цвинтарів, лісів, лісосмуг та водойм, через мінну небезпеку.