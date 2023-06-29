Харьковчанам не рекомендуют посещать 6 пляжей: они не отвечают гигиеническим нормам

Плакат "Покупаться временно запрещено" на пляже. Фото: Иванов Алексей / УНИАН

Под мониторинговым наблюдением ГУ "Харьковский ОЦКПХ Минздрава" находится 13 мест массового отдыха населения на водных объектах на территории г. Харькова и области. В ходе последних лабораторных исследований в шести из них медики обнаружили фекальные загрязнения.

Об этом сообщает Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" .

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Результаты исследований

По результатам последних мониторинговых лабораторных исследований установлено, что вода в пределах акватории пляжей "Удянский", Алексеевского лугопарка, Журавловского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водохранилищ, Основенского озера в Харькове не соответствует гигиеническим нормативам.

Сверхнормативное содержание в воде лактозопозитивных кишечных палочек и наличие в ней микроорганизмов (E.coli, энтерококк), обычно находящихся в кишечнике человека и теплокровных животных, свидетельствует о свежем фекальном загрязнении водоемов.

"В связи с этим подчеркиваем потенциальную эпидемическую опасность воды во всех указанных выше местах массового отдыха и не рекомендуем купание в этих водоемах", — подчеркивают в лабцентре.

Список пляжей, опасных для купания, отображен на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.

Специалисты также обращают внимание на то, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Харьковского городского совета вообще не рекомендует населению посещение рекреационных зон вблизи водоемов на территории города.

Напомним, что к началу купального сезона в Харьковской области принято решение об открытии 7 пляжей . Они расположены в Безлюдовской, Песочинской, Краснокутской общинах, а также в городе Змиев.

Также мы писали о том, что все пляжи на деоккупированных территориях Харьковской области этим летом будут закрыты из-за возможной заминированности.