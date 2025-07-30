Харків'яни продовжують планувати бізнес - опитування

Люди гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та близькість до лінії фронту, харків'яни продовжують думати про майбутнє. Дехто з них навіть планує власну справу.

Про який саме бізнес мріють у Харкові — повідомляють Новини.LIVE.

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Харків'яни продовжують планувати бізнес

Першим відгукнувся чоловік, який зізнався, що хотів би не ризикувати до закінчення війни.

"Швидше за все, після перемоги. Скоріше за все це буде сфера обслуговування чи харчування", — сказав він.

А ось наступний учасник опитування — протилежний приклад. Він розповів, що разом із друзями вже відкрив заклад під час повномасштабної війни.

"Ми з нього вигадали заробітки, здобули досвід і задоволені. Зараз відкриває онлайн-бізнес ще. Все добре", — додав він.

Третя співрозмовниця наголосила: якби мала можливість і мрію — неодмінно відкрила б справу, навіть попри військову обстановку. Її ідея пов'язана також із харчуванням: "Це було б щось, що пов'язане із продуктами. Може бути, і невеликі магазини біля будинку, які завжди мають попит".

А четверта дівчина поділилася мрією про відкриття ресторану або салону краси. Війна її не лякає — навпаки, бажання робити місто красивішим та затишнішим тільки міцнішає: "Хочеться прикрашати своє місто і робити красу".

Нагадаємо, що війна суттєво вплинула на ситуацію на ринку нерухомості у Харкові. Вартість житла тут визначається не лише платоспроможністю населення, а й рівнем небезпеки, зокрема інтенсивністю обстрілів.

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